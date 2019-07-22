「陌生靈魂交換」二手書義賣徵書中！收入全捐陳爸「孩子的書屋」



▲位在台北大稻埕的「行冊圖書館」舉辦靈魂交換二手書義賣，希望有其中一本是包裝密實的「覆面書」。（圖／行冊圖書館）

記者林育綾／台北報導

你丟棄的，可能被別人珍惜寵愛著！位在台北的複合式咖啡餐酒空間「行冊圖書館」近期舉辦「陌生靈魂的交換」二手書義賣活動，目前正在徵書階段中，共同創辦人Ting 說，這是他過去買下二手物後，常常激發他無邊的想像力，他也邀請大家可以在書上留下題字；或包裝成「覆面書」寫下感想或感觸，讓人在看不到書名、僅憑你的分享而購買，活動所得將會全數捐贈至已逝的陳俊朗（陳爸）所創辦的「孩子的書屋」。



▲行冊的2樓空間是餐廳 。（圖／行冊餐廳 walkingbook restaurant／李國民攝影）

「行冊圖書館」共同創辦人Ting提到，自己有一件不起眼又破爛的衣服，但穿上時卻常常被人問是從哪裡買的，事實上那是他在紐約路邊撿到的，而當地常有人把不要的東西放在路邊，誰要就直接拿走，他有一本書也是在紐約街頭撿到。

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他常想著，「這件衣服的主人會不會想起這件被丟棄的東西，正流落在世界某個角落，在某人身上展現出衣服本身的性格、被讚賞著？」還說，「在我們的生命中，也曾丟棄了許多人，我們會不會偶然想起，並且好奇他(她)現在正在世界的哪個角落，被他人珍惜並且寵愛著。」

尤其過去他購買二手書時，每次看到書上有第一手購買人留下的題字、落款（在書畫上題署姓名、字號、書寫年月、詩等）、購買日期或點點等資訊，總是激發他無邊的想像力，「瞬間湧出37869個為什麼。」

因此決定舉辦這場「陌生靈魂的交換」承載人生故事之二手書義賣活動，他說不需要每本書都題字，自由心證即可，但希望能有一本「覆面書」，也就是將書本包起來，看不見書名和作者等資訊，在包裝上寫下你對這本書的心得、感觸，讓人透過你的分享來決定要不要購買。

而二手書的販售所得，將會全數捐贈予由陳俊朗（陳爸）創立的「孩子的書屋」，感念陳爸為孩子，建造一個家、給他們一個港灣，被溫暖包圍和被珍惜寵愛。

活動資訊：

➤捐贈二手書，數量不限。

➤不需要每一本書都有落款、題字、購買時間和地點，自由心證即可。

➤希望有一本書包裝密實的覆面書，在封面寫下你對這本書的感想或感觸，不知書名，不知作者，讓購書者憑你分享的感想和感觸購買。

➤二手書每本售價台幣200元。

捐書者可將書寄至：台北市延平北路二段33號。行冊收即可。或直接送至行冊。

➤收書截止日期：自即日起至2019年8月31日

➤二手書義賣截止日期：2019年8月1日起至2019年9月30日

詳情可至「行冊圖書館 walkingbook library」臉書專頁查詢

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