水淹小腿也要吃！北港人「泡腳」淡定啃雞肉飯：雨再大也要吃飽

記者趙蔡州／綜合報導

南台灣受到低氣壓、對流雲系發展旺盛影響，19日降下非常誇張的雨勢，雲林北港同樣也出現淹水情形，街上積水宣洩不及一度淹到小腿，不少機車在水裡載浮載沉，不過有一間賣雞肉飯的店家，顧客倒是吃得相當淡定，腳泡在水裡也堅持要吃光食物，其他民眾就笑稱這是北港的泡水雞肉飯。

台南、高雄及屏東等地19日降下傾盆大雨，臉書各大社團都在瘋傳淹水災情，而其實雲林北港也一樣有出現淹水災情，街上積水宣洩不及一度淹到小腿，除了有許多的機車泡水，沿路店家也出現淹水情況，還有一間雜貨店非常慘，店內變得跟游泳池一樣，多數貨品幾乎都被泡壞。

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▲水淹小腿也要吃！北港人「泡腳」淡定啃雞肉飯。（圖／東森新聞）

而路邊另一家小吃店儘管也出現淹水情況，但現場的顧客仍相當淡定，腳泡在水裡也要把飯全部吃光，民眾笑說雨再大也要吃飽，除非淹到口鼻否則打死不退，也笑稱這是泡水雞肉飯。

雲林北港鎮19日晚間7時許開始降下大雷雨，大約一個小時左右就開始出現淹水情況，至少有50戶民宅、店家受到影響，瞬間雨勢最大的是古坑鄉，降雨量達到43毫米位居全國第二，但當地民眾似乎已經習以為常，儘管淹水，日子仍要過，泡水吃飯的畫面也是苦中作樂。

▼雲林北港19日也出現淹水的災情。（圖／東森新聞）