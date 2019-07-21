俄新型核動力航母「海牛」採「彈射＋滑躍」起飛　可載60架飛機

▲俄羅斯新型核動力航母「海牛」模型。（圖／翻攝微信公眾號／北國防務，下同）

軍武中心／綜合報導

為期5天的「第9屆國際海事防務展」（IMDS-2019）10日在聖彼得堡開幕，俄羅斯聯合造船工業集團內的「涅瓦」設計局展示了，11430E型「海牛」級最新型核動力航母的模型。據了解，此航母滿載排水量為8至9萬噸，可搭載最多60架艦載機，並採用彈射與滑躍兩種起飛方式，包括滑躍甲板和2套電磁彈射器，以及4套攔阻著艦裝置。

綜合媒體報導，此展會內容包括造船業、造艦業、軍備武器、通信電子、海軍航空、船舶動力和高新材料等，參展商包含了全俄羅斯幾乎所有的相關單位和企業共計325家，還有28家來自19個國家的參展商參展，還有來自35個國家的49個官方外國代表團將參觀展覽。

據了解，「海牛」的概念是以1143.7型「烏里揚諾夫斯克」號重型核動力航母為基礎的，最大長度為約350米，最快速度可達30節，海上自持力為120天，服役壽命50年，並攜帶60架飛機，包括重型和輕型艦載戰鬥機、艦載直升機和艦載預警機，還可搭載1600-2000噸重的航空彈藥和航空打擊設備。

俄海軍總司令尼古拉·葉夫梅諾夫海軍上將在展會上表示，「核動力航母當然會有，但不會在近期出現，現在是時候恢復我們所擁有的技術儲備並為未來奠定基礎。」

此外，據「北國防務」分析，俄羅斯作為一個大國，在「庫茲涅佐夫元帥級」航母老去後，再建造一艘彰顯國力是有可能的，但這絕非近期所能完成的事，即便根據最新的消息，俄海軍要真正啟動航母發展也要到2018-2027規劃的後半期，就是2023年以後。