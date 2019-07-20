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盜獵者狠鋸象牙「鼻子整根斷」！牠臉部全毀橫屍草地　震撼空拍照曝光

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▲ 照片名稱為「Disconnection」，已入選Andrei Stenin國際新聞攝影大賽。比賽結果將於9月公布。

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家波札那（Botswana）今年5月解除狩獵大象的禁令，但現年28歲來自南非的紀錄片導演賈斯汀蘇利文（Justin Sullivan）卻捕捉到令人震撼的殘忍一幕，可見一隻死去的大象橫屍草地，不但象牙被盜獵，甚至連象鼻也被整根鋸斷，臉部全毀。

每日郵報報導，當時蘇利文為了拍攝電影從南非首都開普敦（Cape Town）來到波札那，在聽到護林員講述大象再度慘遭毒手時，他要求一同到現場。

只不過，到了現場後，蘇利文利用無人機所拍攝的畫面令人感到相當震撼，因為盜獵者不但鋸斷了象牙，就連象鼻也不放過，更直接把不要的大象遺體全都棄置在現場，明顯可見遭受攻擊的大象臉部全毀。他提到，「這張照片的名字是『Disconnection』，以照片視角呈現地面永遠無法看到的景象。」

目前波札那的象牙盜獵活動正急速增加中。根據保育團體「大象無國界」刊登在科學期刊「當代生物學」（Current Biology）今年6月公布的研究報告，波札那北部地區2014年至2018年的大象屍體數量飆增593%，集中在北部5處「熱點」，且每年多達數百頭大象遭殺害。

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關鍵字：象牙盜獵,象鼻,波札那

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