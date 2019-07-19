50項台灣技職證照　福建可直接採認「發放大陸相應證書」

▲平潭先前推出「職業資格證書採信證明」，福建則將範圍更擴大。（圖／平潭網）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建近日啟動「台灣地區職業資格直接採認相應職稱」工作，在福建從事專業技術工作，並取得台灣職業資格的台灣人，經過採認後，可取得相應的大陸職稱證書，項目包含建築師、食品技師、農藝技師等50多項。

福建推出的《台灣地區專門職業及技術人員（技術士）考試及格證書比照認定職稱目錄》共列有50多項台灣考試及格證書，包括建築師、土木工程技師、環境工程師、食品技師、農藝技師等，比照認定的職稱證書與正常評審的職稱同等效力。

福建省人力資源和社會保障廳相關負責人表示，開展台灣地區專門職業及技術人員（技術士）直接採認相應職稱工作，是實現兩岸行業標準共通的重要舉措，將助推探索服務台灣同胞在閩就業、創業。

此外，只要是擁有目錄中列出的證書，並具備「博士研究生畢業後從事相關專業技術工作滿2年以上」「碩士研究生畢業後從事相關專業技術工作滿7年以上」「本科畢業後從事相關專業技術工作滿10年以上」「大專畢業後從事相關專業技術工作滿15年以上」四個條件中的其中一條，還可申報參評高級職稱。

為了方便台灣居民申報，福建也簡化申報程序，將初級、中級職稱的比照認定權限分別下放到縣（市、區）和設區市。符合比照認定條件的在閩台灣居民，僅需填寫《台灣地區專門職業及技術人員（技術士）考試及格證書比照認定職稱登記表》，並提供有關佐證材料即可辦理。