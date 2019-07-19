LINE貼圖下殺至12元　今夏補貨祭限時到22日午夜前

▲LINE貼圖「今夏補貨祭限時開跑」。（圖／翻攝LINE貼圖）

記者姚惠茹／台北報導

慵懶的暑假，聊天不能缺少貼圖，LINE貼圖今（19）日宣布「今夏補貨祭限時開跑活動」，從即日起到7月22日23:59止，精選10組動態貼圖，限時下殺2折，等於原價60元的貼圖，一組特價只要12元，喜歡搶便宜的朋友，千萬不要錯過。

LINE原創市集今年邁入5週年，今年春季曾公布2018年台灣整體創作者數量來到29萬，推出的貼圖總數達360萬組，而且由台灣創作者推出的貼圖，至2018年底已經在全球累積高達新台幣20億元的銷售額。

▲LINE貼圖下殺12元。（圖／翻攝LINE貼圖）

隨著LINE貼圖創作者數量和貼圖不斷突破新高，LINE原創市集希望有更多的創作者作品能被看見，因此持續為貼圖創作增加曝光機會，包括與粉絲互動、結合50位創作者前進文博會，或是結合角色授權來擴大能見度，而「今夏補貨祭限時開跑活動」更是助攻推廣力道。

這次下殺12元的貼圖，包括「蝦米，動不停5」、「Foufuo動起來！動起來！」、「Tonton Friends」、「爆笑喵星人兄弟停不下來」、「汪啊虎虎的萌力日常」、「星座小熊動起來III」、「大陰盜百貨-雞姐動三八」、「HOZO」、「黑桃A喜 – 吃飽飯，咖淘屋要動一動」、「一品芝麻狐 日常篇」。

▲LINE貼圖精選10組下殺2折。（圖／翻攝LINE貼圖）