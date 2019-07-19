　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE貼圖下殺至12元　今夏補貨祭限時到22日午夜前

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲LINE貼圖下殺12元　今夏補貨祭限時開跑。（圖／翻攝LINE貼圖）

▲LINE貼圖「今夏補貨祭限時開跑」。（圖／翻攝LINE貼圖）

記者姚惠茹／台北報導

慵懶的暑假，聊天不能缺少貼圖，LINE貼圖今（19）日宣布「今夏補貨祭限時開跑活動」，從即日起到7月22日23:59止，精選10組動態貼圖，限時下殺2折，等於原價60元的貼圖，一組特價只要12元，喜歡搶便宜的朋友，千萬不要錯過。

LINE原創市集今年邁入5週年，今年春季曾公布2018年台灣整體創作者數量來到29萬，推出的貼圖總數達360萬組，而且由台灣創作者推出的貼圖，至2018年底已經在全球累積高達新台幣20億元的銷售額。

▲LINE貼圖下殺12元　今夏補貨祭限時開跑。（圖／翻攝LINE貼圖）

▲LINE貼圖下殺12元。（圖／翻攝LINE貼圖）

隨著LINE貼圖創作者數量和貼圖不斷突破新高，LINE原創市集希望有更多的創作者作品能被看見，因此持續為貼圖創作增加曝光機會，包括與粉絲互動、結合50位創作者前進文博會，或是結合角色授權來擴大能見度，而「今夏補貨祭限時開跑活動」更是助攻推廣力道。

這次下殺12元的貼圖，包括「蝦米，動不停5」、「Foufuo動起來！動起來！」、「Tonton Friends」、「爆笑喵星人兄弟停不下來」、「汪啊虎虎的萌力日常」、「星座小熊動起來III」、「大陰盜百貨-雞姐動三八」、「HOZO」、「黑桃A喜 – 吃飽飯，咖淘屋要動一動」、「一品芝麻狐 日常篇」。

▲LINE貼圖下殺12元　今夏補貨祭限時開跑。（圖／翻攝LINE貼圖）

▲LINE貼圖精選10組下殺2折。（圖／翻攝LINE貼圖）

ET快訊
女遭家暴求「安置」…警員拐她回家性侵4個月還拍愛愛片
好萊塢DC片場爆意外！飛車殘骸射出　幕後人員當場被砸死
直搗苗栗西勢美！爆乳泰妹「極樂床照」曝光　手握千元鈔爽笑

關鍵字：LINE貼圖,今夏補貨祭限時開跑

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星新平板Galaxy Tab S6諜照流出　外媒猜下月發表

Instagram新政策：酸民仇恨留言遭檢舉…整個IG帳號內容將被砍掉！

LINE貼圖下殺至12元　今夏補貨祭限時到22日午夜前

人力銀行求職者個資外洩　3C達人建議：找到工作就關掉帳號

Galaxy Fold歸來？　韓媒：三星已經準備好了

藍牙出現漏洞　iPhone、Windows 10、Fitbit都中標

經典回歸！HTC Wildfire系列4款新機渲染圖、規格曝光

全球首款！三星宣佈推出12Gb LPDDR5 DRAM　「12部高清影片」秒下載！

「最接近實機」的模型機曝光！iPhone 11 Max相機模組長這樣

區塊鏈數位鑑識利器問世　行車糾紛、網路霸凌蒐證都可靠它？

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

三星新平板Galaxy Tab S6諜照流出　外媒猜下月發表

Instagram新政策：酸民仇恨留言遭檢舉…整個IG帳號內容將被砍掉！

LINE貼圖下殺至12元　今夏補貨祭限時到22日午夜前

人力銀行求職者個資外洩　3C達人建議：找到工作就關掉帳號

Galaxy Fold歸來？　韓媒：三星已經準備好了

藍牙出現漏洞　iPhone、Windows 10、Fitbit都中標

經典回歸！HTC Wildfire系列4款新機渲染圖、規格曝光

全球首款！三星宣佈推出12Gb LPDDR5 DRAM　「12部高清影片」秒下載！

「最接近實機」的模型機曝光！iPhone 11 Max相機模組長這樣

區塊鏈數位鑑識利器問世　行車糾紛、網路霸凌蒐證都可靠它？

東岸挺洋基、西岸挺道奇　球迷看好世界大賽對決

京阿尼大火燒毀原稿！影響新作劇場版上映　京版電車延後合作活動

快訊／中午過後沒退房！飯店業者報警　破門見「男子躺床」已屍僵

世足資格賽／泰越由日韓總教練指揮　西野朗對朴恒緒

三星新平板Galaxy Tab S6諜照流出　外媒猜下月發表

重機展／宏佳騰「4輪重機」4D 400開放體驗 打破摩托車危險迷思！

曾莞婷時隔4年「大旁分→短斜瀏海」　回眸輕勾嘴角…網友全暴動！

小火鍋工作12年！ 他曝「6：2：2黃金比例」味道最好　加碼1健康秘訣：關火

ET總統民調／三腳督！柯文哲參選吃蔡英文選票　韓國瑜33.2%緊追在後

參加《創造101》被笑「大媽選手」黑又胖　王菊被蕾哈娜相中拍美妝廣告

3C家電熱門新聞

蘋果iOS 13釋出Beta ..

LINE貼圖下殺至12元　今夏..

HTC Wildfire系列4..

「最接近實機」的iPhone ..

統一發票沒中別急著丟　「發票怪..

全球首款！三星宣佈推出12Gb..

Galaxy Fold歸來？　..

藍牙現漏洞　手機、平板、手錶都..

彩虹蘋果Logo可望回歸

iPhone 11無新意！明年..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

LINE電腦版一度無法登入！視..

上手照曝光？　新iPhone醜..

iOS 13、iPadOS有B..

更多熱門

相關新聞

初選民調衝刺　郭台銘推Q版LINE貼圖

國民黨內初選於下周8號開始。參選人郭台銘3日在官方LINE帳號宣傳推出最新貼圖，邀請「果凍」快來下載使用。這款郭台銘的Q版貼圖相當可愛，旁邊還有一個特別的小角色，就是郭董情有獨鍾的「老虎」，還有招牌「國旗帽」，搭配競選口號「Good Timing」拉抬初選民調。

LINE貼圖漲價　網曝光更便宜管道

「白爛貓」跟上「隨你填貼圖」腳步　自己決定想說什麼

桃市衛生局歡迎下載　菸害防制貼圖

LINE貼圖50位作者前進文博會

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5樓跳下

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

京阿尼縱火33死　爆燃絕望無處逃

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

高雄神農路下水道　清淤照片曝光

痔瘡哥17年來不就醫　暴斃貨車上屎血噴出

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面