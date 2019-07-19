「老臉app」爆資安疑慮：個人照片看光光！　FaceApp發聲明喊冤

▲FaceApp引起國安與資安疑慮。（圖／翻攝自FaceApp官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

FaceApp近來掀起全球「老臉風潮」，在各大社群軟體如病毒式擴散；然而這款由俄國開發商推出的app已經引起個資外洩疑慮。美國資深民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）擔心這可能對美國國家安全及民眾隱私帶來風險，在本周去信美國聯邦調查局（FBI）與聯邦通訊委員會（FTC），要求針對FaceApp進行調查。

綜合外電報導，FaceApp為人工智慧的人臉編輯程式，使用者只需要上傳人臉照片就能輕易改變造型。FaceApp於2017年初登上App Store與Google Play時，立刻吸引許多人下載，也一直能夠推出新濾鏡創造話題，本周新增的「老臉濾鏡」更再度引爆熱潮；從政商名流、影視明星到一般人身邊的朋友們，一張張幾可亂真的「老臉」頓時佔據各大社群軟體。

▲參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）要求FBI和FTC啟動調查。（圖／路透社）

然而，被大量下載、提供人們娛樂的FaceApp也被質疑有黑暗的一面。舒默的信寄給聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）和聯邦貿易委員會（FTC）主席塞門斯（Joe Simons）；他在信中指出，目前還不清楚FaceApp如何保存資料及保存多久，不過它能夠「完全取得用戶的私人照片和手機資料」，如此一來便可能對「國家安全和數百萬美國公民的隱私」構成威脅。

舒默表示，FaceApp是由開發商「無線實驗室」（Wireless Lab）研發推出，總部就設在俄羅斯聖彼得堡（Sant Peterbug），令人質疑是否能藉此讓第三方（包括外國政府）取得美國公民的個人資料。

對於舒默的看法，有些人覺得過於小題大作了，因為FaceApp官網伺服器其實就架設在美國境內的AWS資料中心，當中也有些伺服器是由位於各國的Google資料中心代管。

根據美國「TechCrunch」報導，FaceApp18日發出聲明，否認將用戶資料售出或分享給第三方，並聲稱「99%的用戶並未登入，因此公司無法取得足以確認個人身分的任何資料」，而且上傳的影像多數在48小時候就會從伺服器刪除。

