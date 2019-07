下「蟻」警報？蟻群飛天趕交配　英氣象衛星誤認成雲雨

▲ 英國氣象衛星誤將蟻群當成雨雲 。(圖/翻攝自Simon King推特)

英國氣象衛星17日早上偵測到南邊海岸有一股雜波,研判附近的漢普郡(Hampshire)、 西薩塞克斯郡(West Sussex)以及多塞特郡(Dorset)將可能降雨。不過經過氣象局人員再次確認,卻發現原來衛星錯將「集體飛行的螞蟻群」辨別成雲雨,一切根本只是誤會一場。

根據《衛報》報導,一位氣象局發言人澄清,當天上午正好有螞蟻群集體在空中,被他們的氣象衛星所偵測到,就這樣誤將螞蟻判別成雨滴,才會做出錯誤的降雨預測。

對此,格羅斯特郡大學( University of Gloucestershire )昆蟲學系教授哈特(Adam Hart)說明,現在正好是螞蟻的交配季,地面上的蟻群正忙著孕育出新的蟻后以及雄蟻,只要天氣條件合適時,牠們就會成群飛向空中。

哈特提到,這樣的現象是螞蟻繁殖週期的「螞蟻婚飛」階段,也會被稱為「螞蟻飛行日」。通常當天氣處於炎熱、潮濕時,螞蟻們就會選在這天進行「結婚」儀式,蟻后會在飛行時散發出費洛蒙,吸引雄蟻們來追求牠,但是只有最強的一隻雄蟻才能抱得美人歸,完成與牠交配的人生大事。

▲7、8月是螞蟻繁殖季。(圖/達志影像/美聯社)

在蟻后的飛行過程中,受吸引而跟隨的雄蟻會遭受到鳥類的攻擊,為了確保蟻后的後代有更完美的質量,那些沒有被鳥類吃掉的雄蟻,才有可能順利降落,並在翅膀脫落後,擁有和蟻后建立新王國的機會。

一般螞蟻的交配季在7月至8月間,會持續好幾個星期,而不是只有一天,交配季的長短,則取決於各個國家、地區不同的天氣情況而定。

哈特最後也補充,這些飛行的蟻群對人類是無害的,不過從過去的報告來看,他們好像對海鷗帶來了詭異的影響,如果海鷗吃了牠們,可能會因螞蟻體內的甲酸(蟻酸)影響,而出現「喝醉酒」的狀況。

