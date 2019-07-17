　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google地圖也可查YouBike租借資訊！但僅限新北、高雄

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ YouBike微笑單車,UBike,臺北市公共自行車租賃系統（圖／記者季相儒攝）。

▲現在在新北市、高雄市只要利用Google地圖App就可以快速查詢YouBike的租借、還車資訊。（圖／記者季相儒攝）

記者邱倢芯／綜合報導

現在要查YouBike的租借或是還車資訊，再也不用下載額外的應用程式，只要利用Google地圖App就可以快速查詢了！只要在地圖搜尋欄位上打上「YouBike」即可附近有哪些站點，以及該站點內可租賃的車輛數；除此之外，你還可以查詢目的地附近的站點是否仍有空位可供還車。不過目前台灣僅限新北與高雄市區內可供查詢。

▼只要在地圖搜尋欄位上打上「YouBike」即可附近有哪些站點，以及該站點內可租賃的車輛數。（圖／翻攝自Google地圖App）

▲▼Google地圖目前開放新北、高雄市區內查詢Ubike站點資訊。（圖／翻攝自Google地圖App）

Google表示，目前這項功能推廣至16個國家共24個城市中，不管是在新北市還是多倫多，現在使用者只要使用地圖功能就能找出共享單車站點，讓你無論是正在陌生城市旅行，還是要安排日常通勤路線，地圖都能根據即時資訊為使用者評估所有可能的路徑選項，讓規劃交通更輕鬆。就像在Google地圖中查詢公車和火車時刻表一樣，使用者現在也能透過地圖輕鬆找出附近有空車可租賃的共享單車站點。

現在這項功能已在Android和iOS版的Google地圖中推出，目前已開放新北市、高雄、巴塞隆納、柏林、布魯塞爾、布達佩斯、芝加哥、都柏林、漢堡、赫爾辛基、倫敦、洛杉磯、里昂、馬德里、墨西哥市、蒙特婁、紐約市、里約熱內盧、舊金山灣區、聖保羅、多倫多、維也納、華沙、蘇黎世等24個城市可供查詢。

ET快訊
這型號iPhone最耐操！IU用5年都沒壞…網推：真的最好用
她辦信用卡領行李箱..看外殼「2條帶+4輪」超透明　網笑：自

關鍵字：Google地圖,UBike,新北,高雄,YouBike

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google地圖也可查YouBike租借資訊！但僅限新北、高雄

蘋果廣告片入圍艾美獎！　新媒體團隊為公司贏得聲望...也要搶攻奧斯卡獎

足球迷注意！OPPO與巴薩續合作夥伴、推限量版Reno手機

阿波羅登月50週年　Apple TV+推新影片紀念

蘋果法遵主管：蘋果的目標就是提供世界上最好的產品及生態系

彭博社：歐盟擬對亞馬遜展開反壟斷調查　第三方賣家的數據利用方式將是重點！

蘋果公開59款新表情符號　義肢、多元性別、紅鶴皆現身

重拾高階形象！蘋果印度停售4平價iPhone

相機「3顆大黑孔」醜爆！　新iPhone Max上手照曝光？

只有「不綁約」優勢？3C達人：星電信業者端不出其他牛肉

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

人小鬼大！雙胞胎姐妹互譙老爸　霸氣嗆聲逼他出家門：別回來了

李光洙跳APINK又變殭屍舞　恩地.劉在錫聯手激怒「氣到摔帽」XD

BY2「十分鐘100個立臥撐跳」　拉筋狂飆海豚音...其他選手慘叫！

Google地圖也可查YouBike租借資訊！但僅限新北、高雄

蘋果廣告片入圍艾美獎！　新媒體團隊為公司贏得聲望...也要搶攻奧斯卡獎

足球迷注意！OPPO與巴薩續合作夥伴、推限量版Reno手機

阿波羅登月50週年　Apple TV+推新影片紀念

蘋果法遵主管：蘋果的目標就是提供世界上最好的產品及生態系

彭博社：歐盟擬對亞馬遜展開反壟斷調查　第三方賣家的數據利用方式將是重點！

蘋果公開59款新表情符號　義肢、多元性別、紅鶴皆現身

重拾高階形象！蘋果印度停售4平價iPhone

相機「3顆大黑孔」醜爆！　新iPhone Max上手照曝光？

只有「不綁約」優勢？3C達人：星電信業者端不出其他牛肉

「她，忘了回家的路」…女苦尋母24年　台南神警完成尋親任務

20歲女打110叫外賣：我要筷子＋蛋　接線警一聽懂了「10分鐘火速搶救她」

辜寬敏力促最強組合「蔡賴配」？卓榮泰：副手是總統職權

連林志穎都愛不釋手的最速法拉利　F8 Tributo 7/19首度在台現身

大陸婆婆「用嘴咬一半」餵8個月女兒　咸素媛瞪老公氣氛僵掉！

仁愛林蔭大道仍吃香　10年中古豪宅穩當200萬俱樂部成員

每次被抓都報親哥的名　檢、警、法竟一路通關無人知

暑假就要遊法國！OUTLET買到手軟　多種活動任你玩

17歲電眼妹摩鐵「全裸暴斃」！議員疑遭毒品控制　母崩潰：我女兒不可能嗑藥

江翠站旁首件動工危老案「發樓ME」　未公開就賣8成

3C家電熱門新聞

上手照曝光？　新iPhone醜..

Android Q Beta ..

重拾高階形象！蘋果印度停售4平..

iPhone 11無新意！明年..

LINE對話截圖「可換匿名圖案..

蘋果新表情符號　義肢、多元性別..

iOS 13、iPadOS有B..

蘋果廣告片入圍艾美獎！　新媒體..

上網吃到飽一天不到10元　申辦..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

小米Mix Fold渲染圖曝光..

星電信業者僅有「不綁約」優勢

Gartner：華為手機今年Q..

驚訝！外媒實測2019版Mac..

更多熱門

相關新聞

不挺喊就檢舉你　高雄韓害但家又一間

隨著高雄市長韓國瑜確定出戰2020大選，罷韓行動也正如火如荼的進行中，但繼廣德家、森梵鐵板料理後，釣客食堂也在17日宣告開始店休，並強調目前已經有國稅局、消防局、衛生局大駕光臨，且已經全部檢驗合格，請客人要安心用餐。

勞工之星歌唱大賽報名起跑

上任首次面臨颱風　韓國瑜下令零損害

野柳保育區磯釣　釣客依法送辦

8旬翁遇鬼打牆　土地公指示：免找

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲破80%

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

雙颱夾擊台灣？「恐挾大量豪雨」降雨熱區曝

17歲猝死少女起底　生母崩潰：我女兒很乖

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！小孩淒厲哭叫

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　猝死遭裸棄

快訊／雙颱恐夾擊台灣？氣象局回應了

Joeman認分手咪妃！「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲釋

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後怒了

倒車撞死1歲金孫　阿公抱進診所：救救孩子

兒子嫌布丁難吃　爸一看冰箱秒暈

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

丹娜絲直撲台灣！陸警最快今午發布

更多

最夯影音

更多

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面