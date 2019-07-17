Google地圖也可查YouBike租借資訊！但僅限新北、高雄

▲現在在新北市、高雄市只要利用Google地圖App就可以快速查詢YouBike的租借、還車資訊。（圖／記者季相儒攝）

記者邱倢芯／綜合報導

現在要查YouBike的租借或是還車資訊，再也不用下載額外的應用程式，只要利用Google地圖App就可以快速查詢了！只要在地圖搜尋欄位上打上「YouBike」即可附近有哪些站點，以及該站點內可租賃的車輛數；除此之外，你還可以查詢目的地附近的站點是否仍有空位可供還車。不過目前台灣僅限新北與高雄市區內可供查詢。

▼只要在地圖搜尋欄位上打上「YouBike」即可附近有哪些站點，以及該站點內可租賃的車輛數。（圖／翻攝自Google地圖App）

Google表示，目前這項功能推廣至16個國家共24個城市中，不管是在新北市還是多倫多，現在使用者只要使用地圖功能就能找出共享單車站點，讓你無論是正在陌生城市旅行，還是要安排日常通勤路線，地圖都能根據即時資訊為使用者評估所有可能的路徑選項，讓規劃交通更輕鬆。就像在Google地圖中查詢公車和火車時刻表一樣，使用者現在也能透過地圖輕鬆找出附近有空車可租賃的共享單車站點。

現在這項功能已在Android和iOS版的Google地圖中推出，目前已開放新北市、高雄、巴塞隆納、柏林、布魯塞爾、布達佩斯、芝加哥、都柏林、漢堡、赫爾辛基、倫敦、洛杉磯、里昂、馬德里、墨西哥市、蒙特婁、紐約市、里約熱內盧、舊金山灣區、聖保羅、多倫多、維也納、華沙、蘇黎世等24個城市可供查詢。