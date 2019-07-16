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中央考核社福執行績效　苗「財政困難也能照顧弱勢」受好評

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▲衛福部社會及家庭署長簡慧娟（左2），16日率領考核委員至縣府，考評苗栗縣執行社會福利績效，縣長徐耀昌（右2）親自接見。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲衛福部社會及家庭署長簡慧娟（左2），16日率領考核委員至縣府，考評苗栗縣執行社會福利績效，縣長徐耀昌（右2）親自接見。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

衛生福利部社會及家庭署簡慧娟署長，16日率領考核委員至苗縣府，考評苗栗縣執行社會福利績效，考核委員對於縣府在財政困難下仍全力推動社會福利政策及照顧弱勢的權益，給予高度肯定。

署長簡慧娟表示，衛生福利部每2年1次，至各縣市政府實地考核社會福利執行績效，並透過溝通、交流，作為未來相關政策推動參考依據與執行方向。考核小組也與中央單位、專家學者及民間社福團體代表共34名委員抵苗考核。
▲簡慧娟署長率同中央單位、專家學者及民間社福團體代表共34名委員抵苗考核。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲簡慧娟署長率同中央單位、專家學者及民間社福團體代表共34名委員抵苗考核。（圖／記者黃孟珍翻攝）

簡慧娟也說，考核委員就公益彩券盈餘分配運用及管理、社會救助、兒童及少年、婦女、老人、身心障礙、社區發展、志願服務、社工專業制度、保護服務及共通性指標等11項業務執行管理與績效進行分組審查，並舉行綜合座談。

縣長徐耀昌出席座談會指出，縣府雖然財源有限，但對高齡長者、婦女、兒少、身障、低收者等弱勢族群仍盡力照顧，在108年度編列23億餘元預算辦理各項社福業務，並積極爭取中央及民間社福團體參與，以彌補政府在人力、財力及物力上的不足。

社會處表示，106年度社福執行績效考核，苗縣獲得公益彩券管理運用、社會救助「特優」；兒童及少年福利及保護服務則獲得「優」的成績，面對日益增加的社會福利需求，將持續與衛政、警政、教育及其他推展社福服務單位合作，提供民眾更完善服務。
 

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關鍵字：衛福部,社福執行績效,考核

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