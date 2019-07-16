媽訂迪士尼蛋糕…經理聽錯M開頭單字　店員做成「大麻派」遭開除

▲客人起初收到蛋糕時還說，「這不是我訂的！」（圖／翻攝自臉書／Kensli Taylor Davis）

國際中心／綜合報導

美國喬治亞州一名母親先前幫女兒訂製迪士尼《海洋奇緣》（Moana）主題的蛋糕，然而店員卻把單字誤聽成大麻（marijuana），最後送出跟想像中完全不同的生日蛋糕。儘管收到甜品的一家人覺得十分好笑，涉事店員沃克（Cassandra Walker）卻被開除，「這對我來說一點也不有趣。」

《今日美國》報導，戴維斯（Kensli Taylor Davis）2日在臉書上傳蛋糕相片，至今吸引1.5萬人按讚，「所以我媽幫我訂了蛋糕，告訴他們我有多愛《海洋奇緣》（我確實是），不用說，這些人以為她講的是大麻。」這塊冰淇淋蛋糕除了畫上大麻葉，旁邊還有抽著菸的綠色小馬，不過客人補充，甜品其實很美味。

I haven’t had a chance to tell y’all about our experience this weekend with my birthday cake. So my mama called and... 由 Kensli Taylor Davis 發佈於 2019年7月2日 星期二

然而，烘焙蛋糕的員工沃克完全笑不出來，她在「乳品皇后」（Dairy Queen）工作約1年，當時明明是經理自己聽錯客人要求，最後卻是她被解僱，那天還是她生日。她表示在裝飾蛋糕期間，經理也都看在眼裡，結果一名老闆奧特里（Al Autry）告訴她，她不能繼續工作。

沃克說明，她有兩名分別為9歲、14歲的小孩要養，還有車輛必須修理，「真的很沮喪。」她提及，事件發生後，有一名乳品皇后經理日前打給她，準備讓她復職，但她拒絕這項提議，自己並不滿意店家的處理方式。