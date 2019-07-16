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陸AI公司推「鼻紋辨識技術」防寵物走失　更成為狗狗身分證！

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▲狗狗。（圖／取自pixabay）

▲狗狗鼻紋，示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

大陸中心／綜合報導

狗狗是人類最忠誠的朋友，但如果牠們不小心走失，心急如焚的你就算透過傳單、網路尋找也未必找的到。大陸人工智慧公司曠視科技日前推出「AI鼻紋識別系統」，不僅有助城市中的寵物管理，也讓AI尋找走失寵物能夠落實，目前已應用於犬隻的身分認證。

據了解，犬類鼻紋與人類指紋類似，就是不存在鼻紋完全相同的兩隻狗，同一隻狗的鼻紋也不會隨著成長而改變，因此可以作為狗狗的身分證明。

▲▼曠視科技推出寵物鼻紋識別。（圖／翻攝微博／寵業家）

▲曠視科技推出寵物鼻紋識別。（圖／翻攝微博／寵業家）

在具體使用中，主人只需對準狗鼻拍攝照片或影片，系統就會通過檢測，定位出鼻紋關鍵點，將提取到的鼻紋深度圖信息匯入後台資料庫，便可為狗狗生成一張專屬的「身份證」。曠視科技稱，相比現有的DNA認證及晶片認證等技術，鼻紋識別具有識別精準度高、成本低等優點。

目前，「曠視科技」的鼻紋識別技術目前已登錄1.5萬隻寵物的資料，並能達到犬隻的1：1比對在誤識率為萬分之一的情況下，試點場景中準確率95%。這項技術的出現，不僅可以協助主人尋找走失的狗狗，還可以監測有心人士「不小心帶走你的狗」。

▲柯基犬,柯基,狗狗。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲曠視科技推出寵物鼻紋識別，示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

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關鍵字：曠視科技,AI鼻紋識別系統,狗狗,鼻紋

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