奧客點鹹酥雞…連3單「嫌太油」退款　業者怒：鑽漏洞吃霸王餐

▲點鹹酥雞「嫌太油」要退款，業者傻眼：「鑽漏洞吃霸王餐。」（圖／東森新聞）

生活中心／綜合報導

現在許多外送整合平台興起，方便民眾點餐享用美食之餘，也有人利用來吃霸王餐。一名鹹酥雞業者就發文投訴，他們日前透過外送平台送了3份訂單，結果訂單都被客人評價「太油」而退款，氣得他們貼出照片證實自己的商品不油外，也懷疑3份訂單都是同一個顧客，根本就是想吃霸王餐的奧客。

台灣人相當喜歡吃鹹酥雞等炸物，有一些鹹酥雞業者為了拓展商機，除了會接受外送訂單之外，還會選擇跟外送平台合作、多一條銷售商品的渠道。但這一家鹹酥雞店卻被氣得一肚子火，因為疑似有顧客利用外送平台「退貨機制」的漏洞，連續點了3次餐點但最後都退費吃免費的。

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▲3個訂單都是「餐點太油」當作退款理由。（圖／東森新聞）

業者後來在臉書曝光的訂單可以看見，訂單內容有柳葉魚、香菇、無骨鹹酥雞，銀絲卷及米腸；另外2個訂單更相像，有無骨鹹酥雞、香菇、米血、玉米筍及甜不辣，除了第2單多了一份豆干，三個訂單的退貨原因都顯示「未滿足餐點要求」，最後還放上餐點照片，意見則寫下「太油」。

業者看了意見後相當生氣，他們認為，客人都點了炸物了，怎麼還會嫌油，而且照片中的紙袋都是乾的，油少到根本連紙袋都沒有滲出，覺得對方就是在吃霸王餐。業者後來也在臉書PO文，劈頭就說「現在的人是怎樣，因為外送APP有退款機制，就可以當奧客嗎」，語氣相當憤怒。

▲業者在臉書PO文怒罵奧客。（圖／東森新聞）

其他鹹酥雞業者看了也說「你如果太油，油是會漏出來的，紙乾乾的就表示沒有油了」，認為客人拿太油退款實在不妥。

對此，外送平台解釋，並非是所有理由都會退款，退款費用也都是平台吸收，如果真的發現有濫用情形，也會限制帳戶使用權。儘管如此，鹹酥雞業者還是認為，好機制不該被濫用，如果3張訂單都是同一人所為，預計已吃了超過千元了，難怪業者會這麼生氣。

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