嘉里大榮貨運桃園倉儲不到半年2度火警　網：要等到出人命？

▲嘉里大榮貨運桃園倉儲今年２度火警。（圖／李哲先提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市桃科工業園區嘉里大榮物流股份有限公司15日9時許傳出火警，所幸警消及時前往灌救，僅2樓梯間燒毀，火勢約1小時撲滅無人員受傷受困；這是嘉里大榮觀音物流中心時隔5個月後，今年第二次火警；網友質疑股票上市且是國內知名物流公司，為何工安如此草率，難道要燒出人命才會被重視？

▲警消人員深入２樓起火點灌救。（圖／消防局提供）

位於觀音區桃科二路288號的嘉里大榮物流股份有限公司5樓廠房，在今年2月才火警，並造成2、3樓約5600平方公尺燃燒，移工3死1重傷慘劇，財損高達1000萬元。

上午9時23分消防局又接獲喜里大榮貨運火警，立即出動消防人員53名，各式救災車輛20輛前往灌救，現場為5樓倉儲建築，多處窗口冒出濃煙，中間樓梯二樓起火點，疑施工單位於二樓施工不慎引起，所幸無人員受困。火勢於

10時22分撲滅，損失和起火原因正調查中。

▲在數公里外就可看到倉儲內濃煙竄出。（圖／李哲先提供）

社群「我是觀音人」以今年嘉里大榮貨運第二次火災為題po出，網友留言「這樣工安桃園市長看不到嗎？」、「可憐桃園連年大火，就如同無監督狀況！工人自己要小心」、「唉…一定要等出人命嗎？」、「風水有問題，太旺」。