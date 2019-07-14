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男攀登南插天山失蹤逾8天　網傳搜救緩慢？桃園消防局3回應打臉

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▲男子攀登南插天山失蹤逾8天，桃市消防局全力搜救中

▲搜救人員進行勤前教育。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

楊姓男子6日與山友攀登桃園市復興區南插天山，失蹤迄今逾8天，網路竟熱議係桃園市消防局刻意不提供搜救「GPS定位軌跡圖」，導致救援速度緩慢？！桃園市消防局14日指出，搜尋楊男迄目前已動員搜救人力411人次、搜救犬8隻，亦協請國軍、民間救難團體及登山團體等18個單位投入搜救，網傳消息非事實！

▲男子攀登南插天山失蹤逾8天，桃市消防局全力搜救中

▲各搜救隊伍軌跡圖。（圖／消防局提供）

桃園市消防局指出，台南市63歲的楊姓男子，於7月6日上午參加24人登山隊，前往攀登桃園市復興區南插天山，隊伍上山時楊男因忘記攜帶無線電返回拿取與登山隊伍分開，失蹤迄今未找到人，有山友質疑桃市消防局刻意不提供搜救「GPS定位軌跡圖」，導致救援速度緩慢，引發網路熱議。▲男子攀登南插天山失蹤逾8天，桃市消防局全力搜救中

▲搜救人員進行勤前教育。（圖／消防局提供）

對此，桃園市消防局回應如下

一、自7月6日至13日，多天來共計動員搜救人力411人次、搜救犬8隻，除消防、義消、警察、林務局及當地山青外，亦協請國軍、民間救難團體及登山團體等18個單位投入搜救，另外更向台南市消防局申請人力及內政部空中勤務總隊申請直升機協助山難搜救。

▲男子攀登南插天山失蹤逾8天，桃市消防局全力搜救中

▲搜救人員於山區進行搜索。（圖／消防局提供）

二、救災救護指揮中心每日向台灣大哥大查詢失蹤者最後通訊基地台位址及方位角，持續追蹤走失民眾手機訊號，但疑因手機關機，目前均已無法取得位置資訊。

三、搜救隊伍於每日上午8時，由帶隊官進行勤前教育及搜救分組，擬定搜救路線並分享訊息及搜索軌跡圖給現場投入搜索人員，分別針對可能熱點進行搜索，並於傍晚收隊後，立即召開搜救檢討會議，由各搜救隊伍及家屬參與討論搜索結果及製作隔天搜索計畫及與路線。

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關鍵字：登山失蹤,桃園市消防局,搜救

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