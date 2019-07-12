中國學者發現埋藏9900萬年的「琥珀鳥」　奇特長趾可能「捕」蟲吃

▲琥珀鳥足部特寫。（圖／翻攝微博／邢立達）



大陸中心／綜合報導

中外科學家團隊11日在北京表示，他們首次在緬甸琥珀中發現古鳥類新物種，屬名為琥珀鳥（Elektorornis），意為琥珀中的鳥類，長約3.5cm、重5.5g，且各個趾骨都很長，尤其是第三趾，約9.8毫米，因此他們認為增強的腳部抓取能力可能是對樹棲更好的適應，但如果結合可以用來感知的角質鱗絲狀羽來判斷，這還可能於「捕食」專業化有關。

據上游新聞報導，中國古生物學者邢立達表示，此次發現琥珀鳥的琥珀化石產自緬甸北部克欽邦胡岡谷地，地質學家對該礦區的火山灰測定後發現，這裡的琥珀形成於約9900萬年前，屬於白堊紀晚期的最早期。

中國科學院動物所研究員白明提到，這件標本的骨骼保存非常好，重建之後的腳部栩栩如生，通過對CT數據的重建、分割和融合，最終無損得到了所有骨骼的高清3D形態。

▲琥珀鳥標本全貌。（圖／翻攝微博／邢立達）



標本顯示，琥珀鳥的各個趾骨都很長，尤其是第三趾，約9.8毫米，而第一趾和第二趾的長度非常接近，前者是後者長度的86%，第二趾的長度為第三趾的59%，這些比例組合不同於任何其他中生代鳥類乃至現生鳥類。

此外，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所美籍研究員鄒晶梅表示，「琥珀鳥的鑑定特徵是第三趾的顯著延長，這是在任何中生代鳥類中都沒有觀察到的現象，加上其大型的彎曲的爪子，相當長的第一趾，都強烈暗示著這是一種樹棲的適應特徵。」

邢立達則指出，在沒有現生的類似鳥類對比的情況下，琥珀鳥這種延長的第三趾的功能難以確定，增強的腳部抓取能力可能是對樹棲更好的適應，但如果結合可以用來感知的角質鱗絲狀羽來判斷，這還可能於「捕食」專業化有關；而從保存的腿部長度約3cm來推斷，琥珀鳥的體長比麻雀還小不少。

▼琥珀鳥復原圖。（圖／翻攝微博／邢立達）



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