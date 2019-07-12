黃金兩分鐘！男子溺水呼吸停止　警消「電話搭橋」助急救

▲警消到場後進行進一步急救措施。（圖／記者林妍君翻攝）

實習記者傅一珩／新竹報導

新竹縣政府消防局7日上午9時許獲報稱新竹縣北埔鄉發生一起溺水事故，警消立即出動，並通過電話指導家屬進行CPR（心肺復甦術），所幸男子經過急救處理已恢復意識和呼吸，隨後消防局119人員趕到後將男子送往醫院進一步救治。

警方表示，溺水的彭姓男子此次是與家族到北埔鄉一休閒農莊休憩，在與弟弟戲水時發生意外。現場民眾幫助家屬一起將彭男拉上岸，上岸後因家屬發現彭男疑似失去意識和呼吸，隨即進行CPR，一旁的民眾也幫助撥打119進行求救。

警消接案後立刻出動，並在路上透過電話指導家屬進行CPR。家屬實施大約兩分鐘後，彭男即恢復意識和呼吸，並且伴有輕微嘔吐症狀，隨後到場的119急救人員接手處置。彭男經消防局EMT評估後生命體征已回復且穩定，被送往醫院進行進一步檢查。

消防局再次提醒，夏季戲水高峰期，更是溺水意外的高峰期，民眾務必選擇有救生員駐守之合法地點，並謹記-救溺五步「叫叫伸拋划，救溺先自保」，善用救生裝置、不貿然下水救人，以提高救人自護能力，並呼籲所有家長應確實了解子女暑期行蹤去向，安排正當休閒活動，以避免不幸事故發生。

※救溺五步：叫叫伸拋划、救溺先自保

1.叫：大聲呼救

2.叫：呼叫119、118、110、112

3.伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）

4.拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等）

5.划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）