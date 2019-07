火星上有老鷹在飛？　NASA好奇號拍到「詭異不明物體」

國際中心/綜合報導

美國國家航空暨太空總署(NASA)自2012年就派遣好奇號(Curiosity)到火星上探測氣候和地質,用以評估火星上是否有其他微生物或是外星生命的存在。近日一位業餘UFO觀察家在研究NASA拍的照片時,意外發現其中一張照片裡有一個黑色不明物體,像是一隻在飛行的鳥。此發現也讓專家直呼太不可思議了。

據《Express》報導,幽浮專家華林(Scott C Waring)日前在他的部落格發表一篇驚人的發現,從編號SOL 2446的黑白照片中可以看到,一大片天空中出現一個黑色物體。他表示,「這令人驚訝的一幕是伊拉佐斯塔(Marcelo Irazusta)發現的,火星上空好像有一隻鳥飛過去,這一幕上周剛好被好奇號拍到了。」華林透露,當然也有可能是一個不明飛行物體,不過看起來像一隻飛上空的老鷹。

News Nation: Did NASA photograph a flying bird on Mars? Details inside.https://t.co/PAN5xsxpuL



via @GoogleNews