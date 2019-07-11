火星上有老鷹在飛？　NASA好奇號拍到「詭異不明物體」

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美國國家航空暨太空總署（NASA）自2012年就派遣好奇號（Curiosity）到火星上探測氣候和地質，用以評估火星上是否有其他微生物或是外星生命的存在。近日一位業餘UFO觀察家在研究NASA拍的照片時，意外發現其中一張照片裡有一個黑色不明物體，像是一隻在飛行的鳥。此發現也讓專家直呼太不可思議了。

據《Express》報導，幽浮專家華林（Scott C Waring）日前在他的部落格發表一篇驚人的發現，從編號SOL 2446的黑白照片中可以看到，一大片天空中出現一個黑色物體。他表示，「這令人驚訝的一幕是伊拉佐斯塔（Marcelo Irazusta）發現的，火星上空好像有一隻鳥飛過去，這一幕上周剛好被好奇號拍到了。」華林透露，當然也有可能是一個不明飛行物體，不過看起來像一隻飛上空的老鷹。

News Nation: Did NASA photograph a flying bird on Mars? Details inside.https://t.co/PAN5xsxpuL



via @GoogleNews — Ramjanki Ashram (@RamjankiA) July 8, 2019

華林表示，如果這張照片是真的，那麼就有2個結果，一是火星上真的有生物，二就是這張照片其實根本不在火星上拍攝，而是在加拿大的德文島（Devon Island），一個火星相似的地方。「德文島是一個荒涼的島嶼，NASA已經在那個類似火星的環境中多次測試火星測驗車。」

不過也有人指出，這個黑點可以確定並非是鏡頭上的污漬，有可能是宇宙射線或者是太陽光反射所造成。宇宙射線是來自外太空的帶電高能次原子粒子，能夠在碰撞時產生光，它在火星上比在地球上常見，因為地球有大氣層保護，而火星由於稀薄的大氣層，所以幾乎無法抵抗宇宙射線。