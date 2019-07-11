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南高屏豪大雨特報！今全台防大雨　吳德榮：下周三熱帶擾動發展

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今水氣依舊偏多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

南部雨下不停！中央氣象局持續對屏東縣、高雄市發布「豪雨特報」、台南市發布「大雨特報」。氣象局提醒，今天（11日）仍受西南風影響，各地有雨，且要防局部大雨。氣象專家吳德榮提醒，根據歐美模式模擬，下周三（17日）菲律賓東方海面有熱帶擾動發展。

氣象局指出，今中南部地區持續有短暫陣雨或雷雨，南部地區易有局部大雨，其他地區上午大致為多雲的天氣，午後因有熱對流的發展，可能有局部短暫雷陣雨，尤其在北部、東北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率。

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氣象局說，溫度方面，除南部高溫在30度左右較為舒適之外，其他地方沒下雨時感受悶熱，高溫可以來到32至35度左右，尤其花東縱谷及台東地區易出現36度以上高溫。

▼南部雨下不停。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今全台有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，周五（12日）西南風是稍減弱的過程，水氣逐漸減少，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局提醒，周六（13日）至下周三隨著太平洋高壓增強，水氣較少，風向仍以西南風為主，中南部持續有局部短暫陣雨，不過降雨有逐步縮小至沿海地區的趨勢，並以清晨至上午為主，至於其他地區則為午後山區附近雷陣雨的天氣型態。

氣象局說，溫度方面，未來一周除容易下雨的南部高溫約在32度上下外，其他地區天氣依舊悶熱，高溫普遍都有32至35度左右，尤其花東縱谷、台東南側及大台北容易出現36度以上高溫。

▼吳德榮說，最新歐美模式模擬下周三晚間8時地面圖顯示，在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，兩模式模擬的強度及位置皆不盡相同。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

氣象局預報，下周四（18日）至下周六（20日）各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨的天氣；下周菲律賓東方海面熱帶系統發展的機率提高，請大家多留意氣象局發布的天氣資訊。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）及美國（GFS）模式，模擬下周三晚間8時的地面圖顯示，在菲律賓東方海面皆有熱帶擾動發展，兩模式模擬的強度及位置皆不盡相同，其未來的發展及與動向亦不相同。

吳德榮說，由於理論限制，無論任何模式，當模擬的時間超過7天，「不確定性」不斷累積，作為是否會帶來威脅的判斷依據？誤差已太大！需要持續觀察。

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