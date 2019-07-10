紀錄片《二十二》票房破億　大陸導演遭「慰安婦」家屬討錢





▲電影《二十二》。（圖／翻攝微博／紀錄電影二十二）



大陸中心／綜合報導

中國首部獲得公映許可的「慰安婦」紀錄片《二十二》在2017年上映，不到6天票房就破億（人民幣），導演郭柯曾公開稱，影片扣除成本後的票房收益將全數捐贈，用於對「慰安婦」的歷史研究工作及倖存者的資助。消息一出，卻有從未參與演出者的家屬也開始向導演索取援助金，理由則是「大家都是『慰安婦』制度下的受害者」，令導演非常懊惱。

綜合陸媒報導，郭柯9日接受採訪時指出，「我拍攝時，這些老人已去世，我也沒見過他們的家屬，我並不知道他們的存在。然而在去年，他們換著人不停跟我打電話要錢。而且會說一些難聽的話。」

郭柯表示，票房的利潤他根本就無權分配，他只是電影創作者，並不是「慰安婦」問題研究專家，怎麼可能分辨誰是「慰安婦」的家屬，但同時也很同情這些家屬，「我建議他們可以通過合理途徑申請救助資金，比如向上海師範大學教育發展基金會提出書面申請，但未在影片中出現的人，未給予我配合的人，於情於理，我也不該給他們錢。」

最後，郭柯強調，「我已經做到了我所能做的」，自己已經給予出鏡的「慰安婦」家屬們援助金，共24人。

▲《二十二》票房收益捐款說明。（圖／翻攝微博／紀錄電影二十二）



未參與拍攝的多名受害者的家屬表示，郭柯曾在山西錄製紀錄片期間承諾，電影若有盈利，將捐獻給受害者或其家屬。他們也進一步指出，雖然大部分老人已去世，也沒有參與拍攝，「但她們都是『慰安婦』，沒有她們的努力，就沒有這個題材，也就沒有你的電影。主要是電影賺錢了，有必要給其他受害者和家屬錢。拿我們母親的名聲賺錢，反而把錢給別人花，為什麼？」

據了解，《二十二》是一部「慰安婦」題材的長篇紀錄片，當中記錄了中國22名被迫充當慰安婦的受害者的生存現狀，在2017年8月14日世界慰安婦紀念日上映。

▲導演郭柯。（圖／CFP）