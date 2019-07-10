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25噸問題水泥「單手能捏碎」！學校宿舍難蓋學生擠教室睡

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▲水泥。（圖／翻攝自百度百科）

▲水泥示意圖，與本文內容無關。（圖／翻攝自百度百科）

記者馬叔安／綜合報導

河南鹿邑縣的一所農村學校，近日正在修建學生宿舍，在打地基時就發現，用到了25噸「問題水泥」，不但長時間都沒有凝固，而且用單手就能捏碎，如今該校近千名寄宿學生，今年秋季只能擠在教室裡睡，但是建材公司不願意接受校方提出的方案，雙方的賠償難以喬攏。

《中國青年報》報導，事發學校是一所民辦學校（類似台灣的私立學校），學生主要來自是周邊的農村，其中寄宿生960多名，原有的學生宿舍由當地棉花加工廠的機器廠房改建，該校包括借款在內，今年籌資人民幣300多萬元，準備建造一棟四層樓的新宿舍，工程原計劃7月15日完工，想不到遇到了問題水泥，工程延宕。

▲工人在清除稀鬆的問題水泥。（圖／翻攝自《中國青年報》）

▲工人在清除稀鬆的問題水泥。（圖／翻攝自《中國青年報》）

報導指出，校方在今年3月底發現水泥經過多日都沒有凝固，抽樣送檢之後，發現水泥的多項指標都不合格，校長張光啟說，「光把那些『假水泥』打下來，就雇了12個人幹了12天。」

張光啟表示，水泥生產廠在4月中旬曾有人來取樣，回廠檢測後稱水泥「合格」。經銷商則表示，接了訂單後，從廠家直接把水泥運到學校，自己也是受害者。建材公司則不同意校方提出的賠償方案，律師表示，對方要價太高，公司無法接受。學校如今臨時用一些教室當臨時宿舍，讓學生們開學後能有個地方住。

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關鍵字：問題水泥,農村學校,鹿邑

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