鐵警殉職警署全面檢討　外勤370人與會建言：加強警作戰能力

記者張君豪／台北報導

警政署舉辦2019年第7次擴大主管會報，召集全國警方高層，以及370名來自全國各地的外勤警員代表，將日前鐵路警察局嘉義派出所殉職警員李承翰意外案例進行探討；全國370名基層警員代表共有12人踴躍建言、包含基層認為與其改成雙警服勤、不如提升警員接敵作戰能力，也希望政府不要一昧要求基層警員「服務態度」反降低警員反應能力，會後警政署責成所有與會警局匯集外勤基層意見報給警政署進行匯整。

▲警政署視訊會議、內湖警分局助理教官吳欣鴻提出建言。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署視訊會議、新北市保安大隊中隊長謝英山提出建言。（圖／記者張君豪翻攝）

參加這場會議的台北市內湖分局督察組助理教官吳欣鴻發言表示：他以汐止殺警奪槍案為例指出，警員的安全並非雙警執勤或者增加警力就可改善，他建議應提升警員遭遇歹徒攻擊時，接敵反制能力的訓練、否則就算提升裝備如果不會使用、也可能造成自己危害。

吳欣鴻助教說，希望建構強制力階梯圖，依據歹徒武力分及判斷施用強制力的程度。在警員體力訓練方面也可考慮提升無氧能力的訓練。而心北市新店分局巡佐施富國則指出：新式防彈背心襯套、未能符合警員執勤裝備所需，件意外來可以根據任務需求採購。

新北市保安大隊分隊長謝英山則反映：警察負責干涉取締的攻勢勤務、希望高層不要一昧要求同仁保持「服務態度」導指同仁怯於執法、督察組經常受理民眾挾怨報復檢舉警員工作態度不佳、內部調查會打擊同仁執勤士氣。謝英山並建議放寬裝備檢查標準，讓巡邏車上能預置防彈盾牌。

南投分局警員吳承翰則表示，希望巡邏車可以放置保安警力用的盾牌以備不時之需。另外精神病患發作需強制送醫時，經常得等醫生到場評估，但等候期間往往就事警員執勤安全的高風險期，希望能檢討強制送醫流程。

桃園分局巡佐陳世昌則指出，希望未來訓練能增加多元化、情境模擬演練、並改善警棍打擊訓練、並減少綜合逮捕術訓練，並增加防禦射擊訓練。基隆市刑警大隊偵查佐黃聖明則說：目前因公涉訟律師團，無法第一時間協助員警處理，員警困於民事賠償問題，建議編列員警賠償基金。並添購防砍、防穿刺手套，以保護員警執勤安全。

台中市第五分局北屯所警員則建議：將防護型噴霧器納入警械使用條例的規範，避免同仁因使用非警械而遭到個人追償。並建議全面配發電擊槍、並蒐集國內外執勤方式的影片資料庫，提供同仁學習更新執法概念。

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