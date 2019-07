「A for Apple、B for Beats」　巴西設計師結合電子品牌製成擬物字母表

▲巴西平面設計師Vinicius Araújo製作的擬物字母表。(圖/取自behance)

科技中心/綜合報導

剛接觸英文的人大多會用「A for apple、B for bird...」的方式來背誦英文字母,不過巴西平面設計師Vinicius Araújo的這套設計將大大顛覆你的背誦方式,變成「A for Apple、B for Beats、C for Canon...」。

Vinicius Araújo在Adobe線上作品平台behance上發表自己的設計「36days Electronics」,將每個英文字母對應上一個電子品牌產品,並以經典無襯線字體「Helvetica」為主幹,將該品牌產品與英文字母融合。

「A」是對應美國科技巨頭蘋果,除了一旁的老式滑鼠、彩虹條蘋果logo及磁碟片槽外,就連機殼的紋理也忠實呈現蘋果經典的macintosh電腦。「C」與「K」則分別對應相機大廠佳能(Canon)及底片商柯達(Kodak),而「I」對應的英特爾(intel)則以處理器的形象呈現。

除此之外還有「D」對應的戴爾(DELL)電腦、「E」對應的Epson影印機、「F」對應的Fitbit智慧手環、「J」對應的JBL喇叭、「L」對應的LG冷氣、「N」對應的任天堂遊戲機及「S」對應的Sony隨身聽等。

▼巴西平面設計師Vinicius Araújo製作的擬物字母表。(圖/取自behance)

*資料來源:36days Electronics