　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「A for Apple、B for Beats」　巴西設計師結合電子品牌製成擬物字母表

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼巴西平面設計師Vinicius Araújo製作的擬物字母表。（圖／取自behance）

▲巴西平面設計師Vinicius Araújo製作的擬物字母表。（圖／取自behance

科技中心／綜合報導

剛接觸英文的人大多會用「A for apple、B for bird...」的方式來背誦英文字母，不過巴西平面設計師Vinicius Araújo的這套設計將大大顛覆你的背誦方式，變成「A for Apple、B for Beats、C for Canon...」。

Vinicius Araújo在Adobe線上作品平台behance上發表自己的設計「36days Electronics」，將每個英文字母對應上一個電子品牌產品，並以經典無襯線字體「Helvetica」為主幹，將該品牌產品與英文字母融合。

「A」是對應美國科技巨頭蘋果，除了一旁的老式滑鼠、彩虹條蘋果logo及磁碟片槽外，就連機殼的紋理也忠實呈現蘋果經典的macintosh電腦。「C」與「K」則分別對應相機大廠佳能（Canon）及底片商柯達（Kodak），而「I」對應的英特爾（intel）則以處理器的形象呈現。

除此之外還有「D」對應的戴爾（DELL）電腦、「E」對應的Epson影印機、「F」對應的Fitbit智慧手環、「J」對應的JBL喇叭、「L」對應的LG冷氣、「N」對應的任天堂遊戲機及「S」對應的Sony隨身聽等。

▼巴西平面設計師Vinicius Araújo製作的擬物字母表。（圖／取自behance）

▲▼巴西平面設計師Vinicius Araújo製作的擬物字母表。（圖／取自behance）

*資料來源：36days Electronics

ET快訊
1年出國2次！夫妻破10萬月薪...自爆「超級爽生活」　網點
防疫簡訊爆紅！起底開山里里長...網笑「1人管全台」激推：出

關鍵字：Vinicius Araújo,平面設計,behance

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS、Android比一比　iPhone使用年限比較長

「A for Apple、B for Beats」　巴西設計師結合電子品牌製成擬物字母表

蘋果聯合創辦人呼籲：你應該想辦法擺脫臉書

燦坤全民購物節7/12開跑　秒殺排隊商品天天都5折

華為作業系統「鴻蒙」　遭義大利網路資安公司點出多項漏洞

果粉的聖經重見天日！　 第一代「Apple I」操作手冊網拍喊價1萬美元

蘋果推新廣告　強調Face ID比Touch ID更安全、簡單

打字按Enter就消失！網怨聊天「打到崩潰」　4字檢測法曝光...達人3招解決

摩根大通分析師：2020將會推出4款iPhone

蘋果CEO庫克接班人選曝光　iPhone「塑膠全換玻璃」就是他主動提出

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

iOS、Android比一比　iPhone使用年限比較長

「A for Apple、B for Beats」　巴西設計師結合電子品牌製成擬物字母表

蘋果聯合創辦人呼籲：你應該想辦法擺脫臉書

燦坤全民購物節7/12開跑　秒殺排隊商品天天都5折

華為作業系統「鴻蒙」　遭義大利網路資安公司點出多項漏洞

果粉的聖經重見天日！　 第一代「Apple I」操作手冊網拍喊價1萬美元

蘋果推新廣告　強調Face ID比Touch ID更安全、簡單

打字按Enter就消失！網怨聊天「打到崩潰」　4字檢測法曝光...達人3招解決

摩根大通分析師：2020將會推出4款iPhone

蘋果CEO庫克接班人選曝光　iPhone「塑膠全換玻璃」就是他主動提出

發揮OO強項！內向男把妹…靠這2招「根本開外掛」　她一秒被迷倒

不斷更新／澄清湖象、獅之戰　因雨延後至7點40分開打

台中公車閃拋錨車竟「逆向+紅燈右轉」　網怒批：無敵大三寶

74歲秦沛驚傳中風…住院封鎖消息！　女兒曬「影片鐵證」打臉

「鋼鐵怪獸」限時出售！地檢署拍賣越界抽砂船　國庫霸增3661萬

中職／彭政閔沒想過2000安　只跟3位打者要簽名

日職／近藤健介首轟　火腿終於破蛋

鄭爽「傷害到愛我的人」出面道歉！　反省失言：我知道自己讓人累

行動官宣！尚恩曼德斯緊抱卡蜜拉放閃　30公分「最萌身高差」情侶誕生

日本實質薪資已連續5個月下滑！ 民眾購買力降低

3C家電熱門新聞

iPhone 11R「紫、綠」..

Pixel 4 XL渲染圖再曝..

微軟承認Windows 10更..

打字按Enter就消失　4字檢..

蘋果CEO庫克接班人選浮出水面

iOS 13可用新辨識系統登入..

華為作業系統「鴻蒙」　遭義大利..

傳Sony開發「海報拉架」捲曲..

第一代「Apple I」操作手..

iPhone XI邏輯版重新設..

Google暫停推出Chrom..

燦坤全民購物節7/12開跑

分析師預測：2020將會推出4..

統一發票沒中別急著丟　「發票怪..

更多熱門

相關新聞

設計師忙什麼／彭星凱堅持不改稿

2017年，有著近70年歷史的黑松沙士減糖35%、換上全新的外包裝，整體形象大減齡、清爽化，背後操刀設計的，卻是一位入行15年的年輕設計師-彭星凱。從一個很「中二」的名稱踏進圈子，到秉持「堅持不改稿」的執著完美，他說：「不讓設計看起來『很笨』，是設計師的責任。」

黑貓盯果凍！設計師捕捉甜點日常

高鐵票「看嘸」？馮宇新設計超體貼

用設計記憶故鄉　販賣澎湖故事

賈伯斯與比爾蓋茲　難擋名椅魅力

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面