高速公路口角衝突…婦拔槍恐嚇　下秒子彈正中丈夫頭部

▲婦人誤向丈夫開槍。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國阿拉巴馬州有一對夫妻在高速公路上與人發生口角衝突，太太憤而掏槍想要警告對方，結果卻不幸走火射中丈夫頭部。目前丈夫在加護病房觀察，仍未脫離險境，該名太太也以謀殺未遂、二級傷害、危害他人安全罪遭拘留，保釋金為3萬美元（約台幣93萬元）。

意外發生在6日傍晚六點半左右，當時柯爾（Cole）正開著車行駛在阿拉巴馬州道奇市（Dodge City）的69號高速公路上，結果這對夫妻卻在路上與人發生衝突。當地副警長威廉斯（Brad Williams）表示，兩方發生激烈口角後，柯爾太太從車內拿出一把槍，想要朝著另一名男子開槍示威，沒想到卻意外集中自己的丈夫，甚至還正中頭部，目前丈夫還在加護病房觀察中。

警方並未透露雙方衝突原因，不過開槍的婦人已經被以謀殺未遂、二級傷害、危害他人安全罪遭警方拘留，保釋金為3萬美元，目前未有其他家屬出面保釋，警方也正進一步釐清案情中。