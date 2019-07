高速公路口角衝突…婦拔槍恐嚇　下秒子彈正中丈夫頭部

▲婦人誤向丈夫開槍。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國阿拉巴馬州有一對夫妻在高速公路上與人發生口角衝突,太太憤而掏槍想要警告對方,結果卻不幸走火射中丈夫頭部。目前丈夫在加護病房觀察,仍未脫離險境,該名太太也以謀殺未遂、二級傷害、危害他人安全罪遭拘留,保釋金為3萬美元(約台幣93萬元)。

意外發生在6日傍晚六點半左右,當時柯爾(Cole)正開著車行駛在阿拉巴馬州道奇市(Dodge City)的69號高速公路上,結果這對夫妻卻在路上與人發生衝突。當地副警長威廉斯(Brad Williams)表示,兩方發生激烈口角後,柯爾太太從車內拿出一把槍,想要朝著另一名男子開槍示威,沒想到卻意外集中自己的丈夫,甚至還正中頭部,目前丈夫還在加護病房觀察中。

警方並未透露雙方衝突原因,不過開槍的婦人已經被以謀殺未遂、二級傷害、危害他人安全罪遭警方拘留,保釋金為3萬美元,目前未有其他家屬出面保釋,警方也正進一步釐清案情中。

Nicholas Cole is in intensive care after being shot in the head during a road rage incident Saturday.



Unfortunately, police say it was his wife, Erica, who accidentally shot him. https://t.co/Nht3a8RkFz