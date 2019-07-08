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湖北武漢台灣周明開幕　釋2700職缺聚焦台青就業創業

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▲▼武漢千崗迎台青招聘會活動。（圖／記者陳政錄攝）

▲湖北武漢台灣周開幕式前，千崗迎台青招聘會先登場。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／武漢報導

第十六屆「湖北·武漢台灣周」今（8日）到12日於湖北舉行，開幕式明（9日）登場，在兩岸企業家峰會高度參與下，將結合武漢當地「千崗迎台青」計畫，由台資企業和陸資企業共同釋出超過2700個職缺，舉辦青創論壇等，聚焦台青赴鄂（湖北）就業創業。

按活動安排，7月9日上午舉辦的湖北·武漢台灣周暨兩岸企業家峰會主場活動開幕式上，台灣方面包括兩岸企業家峰會台方理事長蕭萬長、全國台企聯會長李政宏，以及陸方湖北省委書記蔣超良、國台辦副主任裴金佳等出席與會，將同場舉行台資項目和台灣青年招聘簽約儀式。

▲▼湖北武漢台灣周新聞發布會。（圖／取自鄂台e家）

▲湖北武漢台灣周新聞發布會。（圖／取自鄂台e家）

除此之外，湖北省台辦主任李建紅指出，台灣周主體活動在武漢市，同時在黃石市設立分會場，以「新時代、新動能、新融合」為主題，安排主體活動、產業合作、青年和基層交往三大版塊共13項活動。

除8日上午已舉辦的「我選湖北·千崗迎台青」，共有80多加兩岸企業單位提供1884個職缺，讓現場300多位台青應聘外，整場活動也已徵集到170多家湖北省內企事業單位，共2700多個實習就業職缺在網路上公開。

9日開幕式舉辦後，還將有各項兩岸產業合作論壇、第四屆海峽兩岸青年東湖論壇、第五屆海峽兩岸青年創新創業大賽暨紅T時尚創意節、第六屆海峽兩岸創意創新論壇、第四屆海峽兩岸殘障事業南湖論壇等。

李建紅在日前的記者會上表示，台灣周舉辦，將推動兩地產業優勢互補，在資訊產業、精密機械、生物技術、精細化工以及現代農業、現代服務業等產業提高合作。同時，目前湖北已有註冊台資企業2775家，中部首個海峽兩岸產業合作區、19個台資園區、1個台資企業創新服務示範基地，未來還將持續推動千崗迎台青計畫，3年內向台灣青年提供一千個優質工作崗位，支持其來湖北創業、就業、實習。

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關鍵字：湖北,武漢,武漢台灣周,國台辦,蕭萬長

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