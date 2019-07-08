文大推廣部員工含淚控「被當免洗筷」　籲教育部馬上介入調查

▲文化大學推廣部同仁眼眶含淚說，大家都是基層員工，有各自的家庭負擔。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

文化大學推廣部教育長許惠峰今（8日）遭台灣高等教育產業工會（高教工會）控非法解雇員工同時，一邊領高薪聘請自己人。慘遭資遣的同仁到教育部前怒批，董事會高層惡鬥波及員工，讓被外界稱為文大「金雞母」的推廣部命運隨即速變，1年來離退110人、資遣50人。教育部回應，若文大確認違反勞基法將會依私校法監督。

高教工會研究員陳柏謙說，文大過去被視為金雞母，但過去1年發生資方以「業務緊縮」為由大幅裁員解僱，但這種情形通常是發生在學校要倒了才有，且逼退手法違法，讓人不解的是，許惠峰開口閉口巨額虧損，大幅解雇逼退基層員工，自己接任教育長一職以來，保守估計年薪增加至超過350萬的水準。同樣，大量離退、解雇員工時，資方卻在同一個期間，新聘80位員工。

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▲高教工會和被資遣的員工舉行記者會要求教育部介入調查。（圖／記者許展溢攝）

陳柏謙拿出數據質疑，許惠峰接手教育長後，「推廣人事費」支出有嚴重浮編的嫌疑或嚴重違法短少提撥退休撫卹相關費用。也在資遣名單中的文大推廣部公關部長翟敬宜表示，過去文大推廣部48年得過很多榮耀，是終身學習機構的典範，許惠峰沒經查證就對外說了誣陷同仁的字眼，這一年來更讓許多人造成恐懼，若推廣部真的有虧損，那也是許惠峰這1年來毫無作為導致。

有同仁眼眶含淚表示，大家都是基層員工，平均年齡落在35-45歲，每人都有各自的負擔，但教育長領高薪，有想到員工？而被資遣前也沒接收到任何安置方案詢問，過程中資方在處理這件事更不重視合法性，只對外說要消除推廣部的沉痾。今天選擇站出來不是為了自己，而是希望主管當局可以重視這樣的狀況，因為大家的權益需要受到合裡的保障，不是被當免洗筷用完就丟。

▲翟敬宜表示，許惠峰沒經查證就對外說了誣陷同仁的字眼。（圖／記者許展溢攝）

今天抗議現場許惠峰的律師到場全程錄影，引起眾人關注，工會一度詢問該名律師是否要代替許惠峰發言，遭對方拒絕。工會認為，董事會內鬥為什麼可以殃及員工，一邊說業務緊縮要資遣，但同時又一手聘自己喜歡的員工，幾位同仁一度氣憤高喊「高層互毆、害死員工」等口號，呼籲教育部馬上介入調查。

教育部高教司科長吳志偉代表教育部出面接受陳情強調，涉及勞基法規定會積極請相關單位協助，財務人事浮報等疑慮會依私校法處理，必要時會請專業的會計單釐清。若學校真的被確定違反勞基法，一定會依私校法監督，並要求學校遵守及限期改善，目前會正式發文請學校釐清。

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