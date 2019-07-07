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留美博士上吊自盡！遺書爆「導師強迫我發錯誤論文」：感到噁心

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▲▼ 學術造假卻遭教授強迫發表　中國留美博士生自盡。（圖／翻攝自中國新聞周刊）

▲陳慧祥朋友透露，逝者是一位非常優秀又善良的人。（圖／翻攝自中國新聞周刊）

大陸中心／綜合報導

大陸一名留美博士陳慧祥（音譯，Chen HuiXiang）於當地時間6月14日，在佛羅里達大學上吊自殺。他生前的微信聊天記錄和遺書6月29日在網路曝光，內容提到一名華人教授疑似強迫他發表有錯誤的論文，他提出撤稿卻遭拒絕，因此走向自盡。目前，校方仍在調查案件。

綜合陸媒報導，30歲的陳慧祥在電子與電腦工程系攻讀博士學位，生前疑似與李姓華人教授有巨大矛盾。陳慧祥自殺後，他的信箱中設置了一封定時郵件，其父母、女朋友以及李教授都收到這封遺書。

從這封郵件來看，事情起因是陳慧祥的一篇文章投中了業界頂級會議ISCA，但這篇文章因實驗設計、資料等方面存在較大漏洞，無法自圓其說，李教授卻不同意撤稿，「我反復考慮到了所有情況，覺得真的無路可走，所以我通過自殺的方式來彌補我的過失。」

▼ 郵件內容。（圖／新京報）

▲▼ 學術造假卻遭教授強迫發表　中國留美博士生自盡。（圖／翻攝自中國新聞周刊）

消息人士引述李教授的話稱，如果撤銷論文，陳慧祥6年心血將全部作廢，無法獲得博士學位，另一個辦法就是裝作不知情，直接發表論文。但陳慧祥擔心發表資料明顯錯誤的論文，萬一日後被同行看破，不但影響其他人的研究，他自己的學術生涯也會斷送，「我骨子裡感到噁心，圓不了的東西，因為這算是我做了惡事情，即便是頂級會議，又怎樣？」

陳慧祥朋友透露，逝者是一位非常優秀又善良的人，可是長期受到指導教授壓迫，論文事件更讓他苦惱，「每個月1400美元的獎學金是他賴以生存的全部經濟來源，這也是陳慧祥不敢反抗的原因之一，因為導師掌握著研究生的收入以及能否畢業的『生殺大權』。」

▲▼留美博士自盡。（圖／翻攝自官網）

▲李教授在佛羅里達大學實驗室的頁面。（圖／翻攝自官網）

李教授事後出面回應稱，他因為家中有事，已在6月8日回到大陸，而對於陳慧祥自殺一事感到悲痛，但是對論文撤稿的這件事情沒有採取任何的回應。他又譴責少數別有用心的人利用事件，散佈不實言論，對學校及其個人的名譽造勢負面影響。

事情發生後，佛羅里達大學研究生助理聯盟（GAU）等組織積極推動校方就此事進行調查。校長Kent Fuchs3日表示，學校科研辦公室正在調查這一學生自殺事件，並保證調查的獨立性，陳慧祥追思會將於7月10日在校內舉行。

電腦協會（Association for Computing Machinery）3日發表聲明稱，將會與電機電子工程師學會（IEEE）共同協助佛羅里達大學對此事件進行調查。目前，陳慧祥的家人已經到達美國，正與律師協商事情的後續處理。

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▼陳慧祥生前的聊天記錄。（圖／新京報）

▲▼ 學術造假卻遭教授強迫發表　中國留美博士生自盡。（圖／翻攝自中國新聞周刊）▲▼ 學術造假卻遭教授強迫發表　中國留美博士生自盡。（圖／翻攝自中國新聞周刊）

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關鍵字：留美博士,博士論文,佛羅裡達大學,留美博士自盡,陳慧祥

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