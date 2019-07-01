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Android界的AirDrop！Google將推Fast Share應用　共享文件更便捷

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▲▼Google I/O 開發者大會,Pixel 3a。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳Google目前正在開發一種更簡單的傳輸方式，讓檔案能更便利地在手機、電腦間快速分享。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

過去要使用Android手機分享資料，不外乎透過Android Beam，利用NFC進行連線傳輸，不過該功能已確定在新版Android Q中淘汰，而外傳Google目前正在開發一種更簡單的傳輸方式，讓檔案能更便利地在手機、電腦間快速分享。

今年稍早，Google已確定將棄用2011年推出的Android Beam共享方式，據科技網站9to5google報導，Google目前正在開發另一種名為「Fast Share」的替代方案。

▼Google fast share。（圖／取自9to5Google）

▲▼Google fast share。（圖／取自9to5Google）▲▼Google fast share。（圖／取自9to5Google）▲▼Google fast share。（圖／取自9to5Google）

其用法有點類似於蘋果在iOS系統及Mac上所使用的AirDrop，不過其在功能及介面方面則為一獨立的Google Apps應用程式，可在設備上快速地共享文件、影音，或是複製文字、網誌至另一個設備。

「Fast Share」主要透過藍牙連接，雙方都須開始藍牙及定位，即便在沒有網路的環境雙方也能相互連接。使用方面，首先須先將兩裝置靠近，在選單中點選正確的裝置名稱，即可啟用藍牙配對並傳輸，可偵測到的裝置除了Chromebook、Google Pixel 系列手機外，連智慧手表及iPhone都可作為共享目標，傳輸的速度則取決於兩裝置間的距離。

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關鍵字：Google,Fast Share,Android Beam,共享文件,檔案傳輸

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