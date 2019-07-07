陸27省平均年薪出爐　榜首北京650K＝排尾黑龍江2.4倍

▲北京2018年平均薪資領先大陸全國。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸當局近日陸續公佈了27個省份在2018年的平均年薪，數據顯示，「城鎮非私營單位」中，北京、上海和天津都突破了10萬元人民幣，另外浙江、廣東、青海、江蘇等一共7省的年薪都在大陸全國平均值以上，其中北京2018年的城鎮非私營單位、私營單位就業人員年平均工資皆領先全國。

已公佈的數據分為「城鎮非私營單位」和「私營單位」，北京2018年上述兩種單位的就業人員年平均薪資分別為人民幣145766元和76908元（約新台幣65萬元、34萬元）。

此外，在城鎮非私營單位就業人員年平均薪資中，黑龍江以60780元人民幣（約新台幣27萬元）暫時敬陪末座，而城鎮私營單位的平均年薪中，山西則以人民幣34535元（約新台幣15萬元）暫居最末，若和榜首的北京相比，北京分別是黑龍江的2.4倍，以及山西的2.23倍。

▲黑龍江省哈爾濱機場。（圖／CFP）

「中新經緯」客戶端發現，上述已公佈平均薪資的地區中，其非私營單位就業人員的年平均工資，都明顯高於私營單位，有分析指出，私營單位裡中小微企業較多，處於整個產業生態末端的這些小企業，受到經濟波動的影響相對更大。

大陸國家統計局指出，薪資總額為稅前工資，包括單位從個人工資中直接為其代扣或代繳的個人所得稅、社會保險金、住房公積金等個人應繳納部分。