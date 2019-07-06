質疑網軍操作「棄朱保郭」　葉元之：惡質、卑劣手段





▲郭台銘、韓國瑜、朱立倫。（合成圖／翻攝直播）



政治中心／綜合報導



國民黨8日展開總統初選民調，新北市議員葉元之6日指出，最近有網軍帶風向「棄朱保郭」，質疑黨內初選惡質，批黨中央不用出來遏止這種卑劣手段。他說，朱、郭本質上完全不同，沒有「棄郭保朱」空間，黨內初選是君子之爭，奉勸有心人士適可而止。

被視為力挺前新北市長朱立倫的葉元之下午在臉書發文說，看到這些網軍，在操作「棄朱保郭」，他就歸蘭趴火。過兩天就要做民調，這些網軍在幫誰帶風向，不言可喻。「我知道你們花了很多錢，很想贏，但是黨內初選需要這麼惡質嗎？黨中央不用出來遏止這種卑劣手段嗎？」

他指出三點強調「棄朱保郭是個笑話。」首先，朱立倫和郭台銘的資歷完全不同。朱立倫具有卓著的政績、紮實的行政經驗；郭台銘則是棄商從政，是連0-6歲人口數都會算錯的政治菜鳥。

其次，葉元之說，朱立倫和郭台銘的訴求完全不同。朱立倫負責任的提出27項政策，郭台銘則是不斷的說自己朋友很多，喊出許多動人但來不及經過檢驗的口號。

最後，葉元之認為，朱立倫和郭台銘的黨性不同。朱立倫從政數十年都是國民黨，在2014國民黨最艱難時接下黨主席；郭台銘2000年沒回復黨籍就不是國民黨員，靠榮譽黨員證才取得參加初選資格，是名符其實的外掛黨員。

葉說，2016年，郭台銘向新北市政府要一塊地，但地不屬於新北市，郭台銘痛罵朱立倫不如蘇貞昌。這就是商人個性！郭台銘欠朱立倫一個道歉！郭朱兩人本質上完全不同，完全沒有棄朱保郭的空間。黨內初選是君子之爭，奉勸某陣營適可而止。