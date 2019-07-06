影／兩岸青年發展論壇開幕！劉結一：盼台灣青年來大陸溫暖的家

大陸中心／綜合報導

「第二屆兩岸青年發展論壇」6日在杭州開幕，國台辦主任劉結一在會上致辭稱，家是熟悉、親切、溫暖，給我們力量讓我們依靠，大陸就是這樣的家，「歡迎越來越多的台灣青年來到大陸的家。」國民黨前主席洪秀柱則在會上表示，和平是兩岸同胞將面對的重大抉擇。

▲劉結一在會上致辭。（圖／記者蔡紹堅攝）

劉結一在兩岸青年發展論壇上發言稱，在新時代大陸充滿機遇的廣闊天地裡，「我們會像關懷大陸青年一樣，關懷台灣青年，關注他們的所思所憂所盼」，為台灣青年辦實事、解難事、提供良好發展條件，希望也相信廣大台灣青年都能施展才華、不斷進步，創造既屬於自己，也屬於民族的美好未來。

劉結一指出，兩岸同胞是一家人，中華大地是共同的家，「家是熟悉、親切、溫暖，給我們力量讓我們依靠，助我們成長，對廣大台灣青年來說，大陸就是這樣的家，我們願意敞開懷抱，歡迎越來越多的台灣青年來到大陸的家」，來到祖國的家，與大陸青年一道攜手打拼，共同開創美好未來。

▲ 洪秀柱在會上發言。（圖／記者蔡紹堅攝）

洪秀柱也在會上致辭稱，兩岸關係從春暖花開轉變為冷冽的氣息，關鍵的改變就是因為2015台灣的一場學運，掀起台灣內部反中恐中的氛圍，在台獨勢力不斷的操弄、渲染下，造成不少台灣年輕世代對大陸抱持負面印象，加上2016年民進黨上台後，兩岸關係發生深層的危機。

她表示，許多關心兩岸前途的有志之士，對當前愈走愈偏，愈走愈遠的兩岸關係深以為憂，大家要知道，兩岸一旦脫離和平發展的正軌，就意味著台灣跟大陸的決裂對撞，而台獨一旦成真，必將牽動大陸各種形勢的分裂，必將對大陸的民族主義和東亞國際秩序造成嚴重衝擊。

▲ 洪秀柱率領176名台灣青年赴杭州與會。（圖／記者蔡紹堅攝）

洪秀柱說，倘若大陸一旦被迫對台動武，台灣會將陷入慘況，而大陸也將付出代價，恐怕會對大陸的經濟和國際的形象造成嚴重的倒退跟傷害，嚴重的是，兩岸同胞的仇恨也將世代蔓延、禍延子孫，這更是中華民族最劇痛的撕裂跟悲劇。

她指出，武力的征戰只會帶來毀滅、動亂，絕不會帶來真正的人心團結，因此和平是不容置疑的普世價值跟最高的道德；為了千萬人民的安全和福祉，和平更是兩岸同胞將面對的重大抉擇，惟有和平才能讓兩岸走向一家親，並且實現偉大復興的中國夢。

▲ 2019第二屆海峽兩岸青年發展論壇 。（圖／記者蔡紹堅攝）

「第二屆兩岸青年發展論壇」由海峽兩岸交流中心、浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會和中華青雁和平教育基金會共同主辦，兩岸有關方面嘉賓、各界青年代表共800餘人將參加論壇有關活動。

洪秀柱5日率領176名台灣青年赴浙江，下午一抵達便與浙江省委書記車俊進行會談。她表示，今年的兩岸青年發展論壇規模更勝以往，報名的青年中，40歲以下的達到8成2，30歲以下的青年更達到6成多，20歲以下的更有高達近2成，顯示越來越多台灣年輕人想要認識、瞭解對岸，這對雙方未來的交流絕對是一個健康的發展。