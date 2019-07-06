影／馴獸師「1對4」訓練老虎　不慎遭突襲「玩弄30分鐘」慘死

記者林瑩真／綜合外電報導

義大利一名知名的馬戲團馴獸師4日晚間進行與4隻老虎的例行訓練時，遭到其中一隻老虎襲擊，隨後被老虎們「玩弄」慘死。現場的醫護人員表示，他們無法作任何事情來幫助他。

綜合外媒報導，61歲的義大利馴獸師韋柏（Ettore Weber）當時與4隻老虎待在鐵籠內練習表演項目，韋柏手拿棍子，利用毆打來訓練老虎。不料，其中一隻老虎突然攻擊韋柏，其他3隻老虎見狀也一同上前攻擊，就這樣「玩弄」韋柏將近30分鐘。

醫護人員趕到現場發現，韋柏已經受到嚴重的脊椎創傷，即使其他訓獸師試圖趕走老虎，老虎也無動於衷，讓他們束手無策，只好眼睜睜看著老虎「玩弄」韋柏。事後醫護人員緊急將韋柏送醫，但他仍不幸傷重身亡。

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報導指出，韋柏準備的是一個專門為小朋友表演的節目「穿越五大洲的旅程」，參與的動物包括駱駝、斑馬、長頸鹿與羊駝等；事發馬戲團則是義大利以動物表演聞名的歐費馬戲團（Circo Orfei），從6月15日至7月14日於巴里（Bari）巡迴演出，不料發生此事，4隻老虎全被送回野生動物園。

善待動物組織「PETA」指出，馬戲團中使用的動物長期生活於苦難的環境，被人鞭打、為表演受訓，因此「當老虎像老虎一般的行動時，我們不應該感到驚訝」，同時他們也致力於讓這些動物回歸自然生活，不要再受人類虐待。