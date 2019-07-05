老婆11萬藏棉被裡　老公「看太陽大」拿去曬...鈔票全飛走！

▲坐在家中錢從天降。（圖／翻攝自都市快報）

大陸中心／綜合報導

豬隊友上線！溫州永嘉一名繆小姐6月28日到銀行領錢，但因為臨時有事，把2.5萬元人民幣（約11.3萬元新台幣）塞進棉被裡出門了，老公回家後看外面陽光明媚，心血來潮把被子拿去曬，也沒注意到下起了「鈔票雨」，就這樣任錢隨處飛。

根據《都市快報》報導，繆小姐在近一個星期後，突然發現錢不見了，和老公互相責怪對方粗心大意，之後到派出所尋求協助。警方指出，6月28日下午一位陳小姐打電話通報，家門前突然一堆鈔票「從天上飛來」，趕緊和女兒把錢撿起來。

▲溫州小女孩小涵拾金不昧。（圖／翻攝自都市快報）

陳小姐透露，女兒小涵寫作業到一半，突然看到樓上掉下一袋東西，還有很多100元面值的鈔票飄落，跑來告訴她「媽媽，天上掉錢了。」陳小姐走出去一看，門口有一個黑色塑膠袋，裡面有兩捆現金，兩人也把飄下來的鈔票都撿起來。

擔心失主會急著找錢，陳小姐和女兒在原地等了一個多小時，但一直沒有人來認領，最後只好報警。警察雖然查看監視錄影機，但畫面中也只有「鈔票雨」，看不到是哪層樓掉下來的，因此將2.5萬帶回派出所。感謝善心的母女，之後失主前來派出所時，才能順利領回失物。