郭台銘要買Lamigo桃猿隊？　6日赴桃園看獅猿大戰引聯想

圖文 / 鏡週刊



中職Lamigo桃猿隊日前宣布轉賣引發震撼，而新買家成為各界關注焦點。國民黨總統初選參選人郭台銘昨（4日）受訪時指出，「我現在已經參選，現在不做這個東西，但有提供一些建議。」不過，此話一出引發聯想，外界猜測郭台銘是否會親自買下球隊，而郭台銘強調，明（6日）到桃園球場觀賽會再向大家說明。

「希望球隊好好經營，我現在正在幫忙，禮拜六會再跟大家說明。」已經替Lamigo桃猿居中牽線找買主的國民黨總統初選參選人郭台銘受訪時指出。

Lamigo桃猿隊今年奪下上半季冠軍，連5個半季封王，7年內奪下5座年度總冠軍，成績斐然，但即使如此每年營運還是虧損1億元左右，本週三，母企業La new集團宣布轉賣後，各界震驚，更擔心未來能否順利易主經營下去，受到職棒界、球員及球迷的關注。。

針對Lamigo桃猿尋找新買家一事，郭台銘坦言，「我現在已經參選，現在不做這個東西，但有提供一些建議，希望能夠把這球隊好好經營，找別人或怎麼樣，我現在正在幫忙，禮拜六會再跟大家說明。」郭台銘明天預計將到桃園球場觀看獅猿戰，是否會和桃猿高層會面值得關注。



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