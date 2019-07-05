偷拍前女友私密影片再截圖PO上臉書罵　夜市男犯3罪判10個月

▲小美與周男交往期間，並不知道自己被拍下不雅影片。（示意圖／CFP，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台東周姓男子在交往期間，未經女友小美（化名）同意竊錄不雅影片，後來雙方分手，他將影片PO上臉書並加註謾罵文字報復，導致女方被親友指指點點。台東地院法官依散布竊錄之身體隱私部位內容罪、散布文字誹謗罪以及竊錄身體隱私部位罪，判處周男10個月有期徒刑，緩刑2年。

判決書中提到，在夜市擺攤的周男原先與小美是男女朋友，交往期間他未經同意拍下對方身體隱私部位的影片，後來兩人鬧分手，一氣之下乾脆截圖影片中拍到隱私部位的片段，再PO上臉書並加註文字謾罵。

▲周男不滿與小美分手，憤而將不雅影片截圖PO上臉書。

小美沒有料想到自己被偷拍，不雅的截圖照很快就在網路上傳開，身邊親友私下也會指指點點，嚴重擾亂她的生活，精神上更是承受極大的痛苦。

台東地院法官認為，周男面臨感情糾紛卻無法理性面對，但考量到他坦承犯行，事後也與小美達成和解，衡量犯罪動機、手段、情節以及所產生的危害程度，加上他領有中度身心障礙證明，6月28日依竊錄身體隱私部位罪、散布竊錄之身體隱私部位內容罪、散布文字誹謗罪，分別判處3個月、6個月、3個月有期徒刑，應執行刑期為10個月，同時宣告緩刑2年，緩刑期間須付保護管束。