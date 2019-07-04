2019年輕學者研究著作獎揭曉 　成大王奕婷探討「侍從主義」獲獎

▲2019年輕學者研究著作獎揭曉。（圖／取自中央研究院網站）



政治中心／綜合報導

中央研究院今（4）日揭曉2019年「年輕學者研究著作獎」得獎名單，本年度共有10位優秀年輕學者獲獎，其中包含3位中研院學者。頒獎典禮於中研院分子生物研究所舉行，由周美吟副院長主持，頒發獎牌及獎金。每位得獎人輪流簡介其獲獎的研究成果。



本屆獲獎學者中，包括數理科學組4位、生命科學組3位及人文社會科學組3位。其中研院3名學者分別為：數理組原子與分子科學研究所謝佳龍助研究員，研究領域包含光學顯微鏡、生物物理、單分子量測和奈米粒子技術。他表示，謝謝評審肯定實驗室的研究成果，也對同在學術圈的妻子說，「能與妳一同分享研究的喜怒哀樂是最幸福的事」。

生命組則有分子生物研究所陳律佑副研究員和鄭珮琳副研究員獲獎。陳律佑的研究方向為癌症與基因突變疾病中端粒維護的機制。他謝謝家人與夥伴的支持與鼓勵，「我的研究走在探究自然與生命的道路上，除了成為獨立研究學者，更進一步肩負公眾的任務與期待。」期盼能承先啟後，培養青年科學家，橋接基礎研究與臨床應用，拓展端粒疾病治療的新視界。

鄭珮琳則感謝家人與教授、研究助理等一路上的幫助，也強調堅持作學術研究，「為的是讓現今棘手的神經發育相關難題，在某個決定性的發現中得到答案。」她的研究專長為探索神經發育、形成神經軸突與樹突的作用機制、軸突內蛋白酶運輸的功能與機制。

中央研究院「年輕學者研究著作獎」的競爭向來十分激烈，本年度申請案共97件：數理組45件(含跨領域5件)、生命組25件(含跨領域3件)、人文組27件(含跨領域1件)，各分組均經過預審、初審、複審程序，再經三學組聯席審查會討論決議得獎名單。評審程序嚴謹，獲獎者均為一時之選。每位得獎者獲頒獎金新台幣20萬元、研究獎助費新台幣30萬元及獎牌1面。

為鼓勵國內年輕學者深入學術研究並有重要貢獻，中央研究院自1996年起頒授「年輕學者研究著作獎」，23年來獎勵許多國內的年輕學者，歷屆獲獎人在接下來的學術生涯也多能繼續產出重要成果，成為該領域的傑出學者。此獎項不僅肯定得獎人的研究成果，更重要是希望能激發年輕研究人員深入思考，從事具創新性與影響力的研究，進而發表傑出著作，為我國培育尖端的學術研究人才。

2019年「中央研究院年輕學者研究著作獎」獲獎名單如后（依姓氏筆畫排序）。

數理科學組（4人）

林柏宏 (國立中正大學電機工程學系教授)

郭力維 (國立中央大學地球科學學系副教授)

謝佳龍 (中央研究院原子與分子科學研究所助研究員)

蔣酉旺 (國立中山大學材料與光電科學學系副教授)

生命科學組（3人）

陳律佑 (中央研究院分子生物研究所副研究員)

蔡金吾 (國立陽明大學腦科學研究所副教授)

鄭珮琳 (中央研究院分子生物研究所副研究員)

人文社會科學組（3人）

王奕婷 (國立成功大學政治學系助理教授)

洪廣冀 (國立臺灣大學地理環境資源學系助理教授)

許立欣 (國立政治大學英國語文學系副教授)

其中，在人文社會科學組獲獎的王奕婷是今年得獎者中最年輕的學者，她以侍從主義與政黨政治做完研究主題，透過跨國資料收集及量化模型的建立，分別探討侍從主義為什麼在某些國家特別普遍及成因，也針對侍從主義的普遍程度是否影響民眾的民主程度進行探討。

王奕婷表示，傳統政治學都認為政黨大部分都會利用其政策立場爭取支持，像是左派、右派、統一或獨立等，而侍從主義也是一種政黨爭取選民支持的方式，但侍從主義並沒有一個廣泛的政策，而是著重政黨跟特定小部分選民間的利益交換關係，小從賄選買票、委託工作，大至政府鬆綁某些產業管制等。

王奕婷的研究發現，民主經驗及經濟發展程度常常是影響一個國家侍從主義普遍性的重要因素，且由於侍從主義的資源分配方式損害了民主平等的原則，因此在侍從主義較普遍的國家，民眾整體對民主運作滿意度較低。