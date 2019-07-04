敢言男教師遭槍殺「半臉塌陷爆血」　湖南警察當場判：交通事故！

▲湖南益陽中學32歲老師李尚平17年前遭槍殺，至今兇手仍逍遙法外。（圖／翻攝自澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

湖南「新晃一中」日前傳出操場埋屍案，引起各界譁然。現在又爆出湖南益陽也有類似案例，一名敢言教師17年前被槍殺棄屍路邊，半邊臉都塌陷，卻被鑑定為「交通事故」，至今未破案。省公安2日宣布，對該案重啟調查及追捕兇手。

綜合陸媒報導，益陽市南塘中學32歲老師李尚平於2002年4月26日被發現，倒在離家僅僅300公尺的馬路邊，頭部滿是鮮血，還有一個漏斗般的大洞。當地幾名警察和法醫檢查後，宣稱李尚平死於交通事故。現場目擊者和家屬當場提出議論。

法醫重新對李尚平進行了屍解和開顱檢查後認定，李尚平耳後的大洞是槍擊造成，彈藥從李尚平的嘴角穿過大腦，從右耳後出來，這是一起故意殺人案。警方也將此案改列為搶劫案，但至今兇手仍逍遙法外。

由於李尚平生前敢言又愛打抱不平，曾多次爲教師的共同利益，帶頭舉報、申訴，更寫下主旨為《這些教育領導心太黑了》的文章張貼，因此得罪了不少人，被人封為「刺頭教師」。在事發前不久，他才成功為全鎮635名老師討回被扣發的薪水。

李尚平的妻子劉雲娥回憶，即使在教師們拿到工資後，李尚平仍繼續追查以前欠發的工資，讓形勢更為緊張。劉雲娥說，在2002年4月中旬前後，李尚平的情緒突然變得低落，更曾經莫名其妙地說，也許有一天他會在「一種不明不白的情況下」死去。

沒想到，就在李尚平對妻子說了這些話的幾天內，李尚平遭到槍擊身亡，被「永遠封口」。劉雲娥李尚平的家人17年來雖然四處奔走，但是努力卻幾乎沒有回報，直到近日輿論強烈要求下，2日終於重啟調查。