2歲小男童偷溜出門逛大街　蘆洲警耐心安撫助返家

▲男童走失在馬路閒晃，警方獲報到場協助帶返派出所安置。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

蘆洲分局警方日前接獲民眾至三民派出所報案，發現一名小朋友在蘆洲區長安街的車道上遊走，員警到場後發現一旁店家已將2歲小朋友帶至店內休息，員警詢問小朋友的姓名及住址等，但均未得到回應，便先帶回派出所安置及通報協尋，所幸不久後，徐姓小朋友的祖母即趕至派出所將小朋友帶回，並一再對警方表示感謝。

警方表示，6月28日下午4時許許接獲蔡姓民眾報案，在長安街上有一名男童童疑似走失在路上游蕩需警方協助，員警到場發現一旁的店家已將小朋友抱至店內休息，店家向員警表示看見小朋友獨自一人在街上行走，且車輛不時呼嘯而過，便先將小朋友抱起帶至店內休息並通知警方前來協助。

▼男童被帶到一旁機車行內休息。（圖／記者陳豐德翻攝）



員警得知後先拿飲料及食物安撫小朋友，並耐心詢問小朋友的姓名及是否知道家住哪裡，但小朋友年紀尚小且面對一群大人似乎有點緊張，對於員警的提問都未開口回答，員警見狀便先行將小朋友帶回派出所安置及通報協尋。

不久，小朋友的祖母即趕至派出所將小朋友帶回，並向警方表示男童原先在住家樓下玩平板電腦，但小男孩趁大人去廁所的時候自己沿著長安街走到離家2條街的路上，對警方的熱心協助感謝不已。