臟器外露滿地血！男持刀剖開情敵腹部　再狂捅女友心臟直到她不再動…

記者陳雕文／新北報導

新北市蘆洲一名小黃司機愛上卡拉OK陪侍，奉上每日載客收入，還跟正宮借10萬，只為養小三，沒想到女友還是劈腿了，又跟別的人夫搞在一起，司機氣炸，決定把兩人約到某社區大樓停車場外談判，但見面談不到5分鐘，司機拿出預藏水果刀開始揮、刺，人夫肋骨斷裂痛苦奔逃，女友全身被狂捅多刀慘死血泊。

▲王男不滿每天開計程車的收入幾乎全交給女友，甚至還向老婆借款十幾萬養她，但程女仍移情別戀，他火大殺害。（圖／記者趙永博攝）

據了解，56歲已婚的王姓司機在多年前於卡拉OK店認識陪侍的程女，2人旋即陷入熱戀；王男不顧自己有妻小，背著老婆悄悄搞婚外情，兩人交往近10年；但日前女友開始冷淡、疏遠，王男追查得知程女移情別戀，愛上另名已婚的59歲章男，他火冒三丈，於今年3月31日凌晨0時許約出2人到集賢路一處社區大樓外談判，要程女在2男之間做出抉擇。

雙方碰面後，王男即因程女態度冷淡至極，累積的醋意瞬間爆炸，拿出預藏水果刀，全身發力刺向章男，造成其左肱三頭肌腱斷裂、腸穿孔、臟器外露、左側肋骨斷裂。章男痛苦大叫後，急忙轉身逃跑。

▲警方在案發現場拉起了封鎖線。（圖／記者趙永博攝）

王男殺紅眼，轉身看到嚇得不敢亂動的程女，隨即上前一陣猛刺，導致程女腋下、脖子、胸口重刀，她痛苦趴倒在地，王男持續朝其背部補刀，再伸手把程女翻回正面，狂刺胸、心、頸動脈，大量血液四濺，畫面極其恐怖！

▲章姓男子腹部遭砍後，忍痛跑到大樓外的超商求救，地上留下大片血跡。（圖／記者趙永博攝）

直到程女受攻擊也沒有任何反應後，一身是血的王男才終於停手，由於找不到章男，王男才放棄追殺，到三重警分局慈福派出所投案。

據悉，肚破腸流的章男跑到附近超商求援後緊急送醫，所幸無生命危險；開庭時王男坦承殺人，檢方依據現場監視器畫面、法醫解剖報告等資料，認定王男殺人犯意，將他起訴。

▼王嫌犯後自知難逃法網，原本洗淨兇刀想自我了斷，但事後卻反悔，選擇前往派出所投案。（圖／記者趙永博攝）