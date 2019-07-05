社會新鮮人勿忘防癌險！壽險業者建議定期險保費較低　可依照預算規劃保單

▲社會新鮮人踏入職場，拿到首份薪水必須先規劃支出、儲蓄和保險。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

財經中心／綜合報導

剛畢業的社會新鮮人拿到第一份正職薪水，除了計畫日常一般支出和儲蓄之外，也應規劃保險保障。保險業者建議，剛步入社會的年輕人因收入不高，可先考慮「防癌定期險」，利用定期型保費相對輕鬆的特性，因應萬一癌症將面臨的高額醫療費用。

衛生福利部2019年6月統計，2018年國人十大死因，癌症已連續37年蟬聯榜首。根據由中央健康保險署近5年統計資料顯示，醫療費用與人數年年攀升，光是2017年醫療支出就高達新台幣933.47億元，門診人數更逾67萬人，加上癌症5年存活率提高，所需要的醫療費用也隨之增加，高額的治療支出將造成家庭經濟重大負擔。

保險業者建議，社會新鮮人經濟尚不穩定，可以量身規畫適合自己的保障，例如「一年期防癌健康保險附約」，保費相對較低，可依照自身預算，規劃不同等級的癌症醫療保障，完成投保後，就能享有從罹癌到後續的住院、放化療、門診到出院療養的多方位保障。

以元大人壽的產品為例，30歲男性投保「元大人壽新加值定期壽險」保額150萬元附加「元大人壽一年期防癌健康保險附約」1單位為例，繳費20年期，且選擇自動轉帳享保費折扣1%，首年年繳保費6845元，平均每日不到19元，即可獲得150萬壽險保障與13項完備貼心的癌症照顧，減輕龐大的醫療負擔。

另外，如果是一年一約，保證續保至85歲。此外，除了被保險人外，配偶與子女經元大人壽同意，亦可附加投保，一次購足全家防癌保障。

保險業者提醒，投保防癌保障的健康保險，應先了解保單內容，檢視保障範圍是否符合需求，例如，癌症門診手術是否理賠；癌症治療過程中的義肢、義乳等費用是否理賠等。定期養成檢視保單的習慣，當收入增加而穩定，可以再進一步考慮終身型的防癌健康保險；父母若為了子女在自己的主約保單附加防癌健康保險，也需注意子女的最高續保年齡限制，以免影響子女的醫療保障權益。