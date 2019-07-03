快訊／低壓帶雨彈！彰雲嘉南高屏「大雷雨警戒」　7縣市豪、大雨特報

▲7縣市持續豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）
記者賴文萱／台北報導
受到低壓帶影響，今（3）日氣象局持續針對屏東地區發布豪雨特報，雲林至高雄及台東地區發布大雨特報，民眾需注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。另外，氣象局也針對「彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時15分止。
▲彰雲嘉南高屏大雷雨警戒。（圖／中央氣象局）
雷雨編號0066：針對「彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時15分止。
示警區域
彰化縣：大城鄉
雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉
嘉義市：東區、西區
嘉義縣：太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉
台南市：新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、安南區
高雄市：大樹區、大社區、仁武區、岡山區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、旗山區、美濃區、甲仙區、杉林區、內門區
屏東縣：屏東市、長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門