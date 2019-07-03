快訊／低壓帶雨彈！彰雲嘉南高屏「大雷雨警戒」　7縣市豪、大雨特報

中央氣象局持續對南部、東部4縣市發布豪大雨特報！氣象局預報員陳伊秀表示，今天（3日）持續受到低壓帶影響，各地整天水氣多，都有大雨或豪雨發生機率，北部要留意午後雷陣雨；今起至下周二（9日）陸續受低壓帶和西南風影響，中南部及東南部易有大雨或局部豪雨發生，其他地區則以午後雷陣雨為主。氣象專家吳德榮則提醒，一周悶熱不穩定，慎防劇烈天氣。