「我他X的才不去白宮」！美國女足隊長「張開雙臂勝利POSE」風靡全球

▲拉皮諾擺出勝利姿勢享受全場歡呼。（圖／路透社）



實習記者黃可昀／綜合報導

美國女子足球隊28日以2比1大勝法國，順利進入四強，踢進的2分都由隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）拿下，賽後她驕傲地張開雙臂比出勝利手勢，那一刻全場都為她歡呼，這個POSE也迅速瘋迷全球，被視為勝利的象徵。

據buzz feed news報導，雖然許多美國人對拉皮諾引以為傲，但總統川普卻在推特上批評「她不尊重我們的國家、白宮，或是國旗」，因為她2016年曾在唱國歌期間下跪，以支持NFL前球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）的抗議活動。拉皮諾日前也透過媒體回嗆「我他X的才不會去白宮」，即使最後得到冠軍也不屑到白宮慶祝。

▲拉皮諾因為3前支持對種族歧視、警察暴力的抗議行動而槓上川普。（圖／路透社）



就算拉皮諾與川普的互動火藥味十足，外界對她亮眼的足球表現仍相當讚賞。體育評論家西蒙斯（Bill Simmons）發文表示，「這是我10年來最愛的賽事照片」，拉皮諾的精神相當具有啟發性，她的魅力已經襲捲全美。

此外，拉皮諾其實也是名同性戀者，2011年曾在女子世界足球盃上大方出櫃，她日前受訪時透露，「如果一隻隊伍裡沒有同性戀，那就沒辦法獲得冠軍，至少過去的經驗是這樣。」美國隊主教練埃利斯（Jill Ellis）指出，「拉皮諾在球場內外都很有個性，她總是真誠地茁壯、成長」，而且她的舞台越大，能展現的空間就越大，是球隊中不可或缺的一員。

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