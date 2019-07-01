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民主黨諷「川金照相之旅」質疑外交成效　狠批：迎合獨裁者

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▲▼ 川金／美國總統川普與北韓領導人金正恩2019年6月30日在板門店會面。（圖／路透）

▲ 這場會議讓川普成為第一位在職期間造訪北韓的美國總統。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩昨（30日）會面後，同意重啟核談判，但民主黨陣營抱持謹慎態度。角逐民主黨總統初選的資深聯邦參議員桑德斯及沃倫雙雙強調，川金會面不應該只有拍照，美國和北韓需要的是外交進展，前副總統拜登發言人貝茲更直言，川普這是在「迎合獨裁者」。

綜合CNN等外媒報導，川普與金正恩此次的會晤被封為「突襲式會談」，但多名有意角逐美國2020年總統大選的民主黨人士質疑這是場「公關秀」，因為平壤當局無核化步驟迄今仍不明朗，而川普也錯失施壓北韓的好時機。

民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）則把川普此行稱為「照相之行」，她在推特提到，「美國總統不應該把美國的影響力浪費在拍照或是跟獨裁者交換情書，而是要與北韓討論那些影響美國國家安全，保衛我們的盟友或是捍衛人權的原則性外交問題。」資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）則認為，川金會面並不是壞事，但必須要有外交進展。

▲▼ 美國聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 民主黨參議員華倫。（圖／達志影像／美聯社）

此外，角逐民主黨總統初選的明尼蘇達參議員克羅布查（Amy Klobuchar）受訪表示，「從國家的角度來看，我們當然樂見其成，畢竟這不是件簡單的事」，但川普必須要有明確的使命與目標，「直到結果出爐前，我們都不知道這會不會有成效。」前副總統拜登發言人貝茲（Andrew Bates）更譴責，「川普犧牲美國國安與利益為代價來迎合獨裁者，他削弱我們在國際舞台的影響力。」

不過，共和黨南加州參議員格拉罕（Lindsey Graham）給予高度肯定，強調川普持續與金正恩對話、尋求去除核武共識完全沒有不好之處，並說「如果川普認為他可以與金正恩持續接觸，我們不妨給他試試。」

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關鍵字：川金,川普,金正恩,民主黨,北美要聞

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