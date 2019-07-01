首度同場！伊凡卡和金與正現身板門店　「第一家庭外交」引關注

▲ 伊凡卡隨川普出訪南韓，前往板門店。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩6月30日時隔4個月相見，在板門店握手並進行53分鐘閉門會談，寫下歷史性紀錄。此前的新加坡峰會及越南峰會登場時，全球都在期待美國及北韓第一家庭碰面，但都未能實現，直到昨天的世紀會晤，川普的女兒伊凡卡及金正恩胞妹金與正才首度同登國際舞台，格外受到矚目。

根據媒體直播畫面，川普30日帶著大女兒——白宮高級顧問伊凡卡一同前往非軍事區（DMZ），金正恩則帶著勞動黨中央政治局候補委員、宣傳鼓動部第一副部長金與正現身。川金二人在自由之家2樓VIP室發表談話時，伊凡卡被捕捉到站在記者身旁；金與正則是在金正恩自板門店北韓一側的統一閣往南走來時跟在他身後，為隨行官員的其中一人。

伊凡卡及金與正共同點不少，過去也經常被相互比較。她們不僅是第一家庭的成員，同時也都深受二位元首信任，在政壇扮演要角、享有高地位，握有實權。2018年平昌冬奧時，她們都率領國家代表團前往南韓，當時媒體便以「北韓伊凡卡」來介紹金與正，以「美國金與正」來介紹伊凡卡。

▲ 金與正2月陪同金正恩前往越南。（圖／路透社）

金與正過去掌管金正恩的儀典事務，相當於擔任「秘書室長」角色。但自中國國家主席習近平日前到訪北韓時的畫面可看出，金與正不再四出奔波，而是站在高層官員行列中一同迎接，據傳在黨內地位大升。而伊凡卡同樣深入白宮權力核心，自6月底日本大阪二十國集團（G20）峰會到出訪南韓等一系列行程都緊跟川普。

事實上，平昌冬奧當時，各界都期待金與正與伊凡卡碰面。但金與正僅參加開幕式，伊凡卡僅出席閉幕式，兩人擦肩而過。2月底河內峰會中，金與正是隨行團隊一員，是否將與伊凡卡會面再度受到關注，但伊凡卡最終未隨川普出訪。直到昨天打破無核化談判僵局的板門店會晤，她們才終於同時出現。

媒體並未捕捉到兩人對話的畫面，但外界多猜測，她們在川金密談的53分鐘內應有互相打招呼。未來兩國對話過程中究竟會有何種「第一家庭外交」，格外受到關注。