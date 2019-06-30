小英初選狂拜43間廟　郭台銘：媽祖、關公都從大陸來妳還拜？

▲總統蔡英文。（圖／記者徐斌慎攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選第2場「國政願景電視發表會」29日15時在台中福華飯店登場。在第二題「如何導正偏差的文化政策」時，前台北縣長周錫瑋表示，總統蔡英文愛拜廟，但她否定中華文化就是台灣的文化，「憑甚麼有資格去崇拜神明？」。郭台銘前鴻海董事長也表示，蔡英文在民進黨初選前，放著國家大事不管跑了43間廟，觀世音、媽祖、關公、濟公，好像什麼神都很信，「我很好奇，媽祖和關公不是從大陸來的嗎？」

周錫瑋表示，政治人物應該學習文化人的驕傲與真誠「你講的話就是文化的話，你做的事就是文化的事」；他也批評，蔡英文愛拜廟，但她否定中華文化就是台灣的文化，「憑甚麼有資格去崇拜神明？」

周錫瑋認為，政治人物也應該追求文化人的這份堅持，「你講的話就是文化的話，你做的事就是文化的事」，蔡英文很愛去廟裡拜拜，他建議，以後司儀可以說，「一拜、二拜、三拜、陰魂退散」。他批評，當蔡英文否定這是我們中華民族的宗教，當她騙人中華文化不是台灣人的文化，憑什有資格去崇拜神明？

郭台銘表示，蔡英文總統在民進黨初選前，放著國家大事不管，光5月就跑了43間廟，觀世音、媽祖、關公、濟公，好像什麼神都很信，「我很好奇，媽祖和關公不是從大陸來的嗎？」

郭台銘批評，蔡英文對於文化的態度就是，有利用價值的時候就當成寶，沒利用價值的時候就當成草。他表示，上任總統後，就會採取尊重和多元的文化政策，蔡英文在推動台灣的文化大革命，他在推動台灣的文化大融合。