母胎自然捲髮有救了！ 4招教你馴化粗硬、捲曲、毛躁

據我的自身經驗，只要女孩間的話題提到自然捲，以各種造型做「隱髮術」的姐妹們，就會跳出來表態：「其實我也是自然捲……」，往往話題一開，馬上充斥無盡抱怨，身為資深捲髮人，我最能體會「自然捲」帶來的痛苦，雖然平時看不出來明顯捲度，但晨起時頭髮毛躁、嚴重亂翹，遇水打濕後，更是會出現彎曲弧度……這些也都是我的馴髮血淚史。

自然捲原來是這樣來的啊！

髮型師Kai告訴我，一般頭髮結構可分為表皮層、皮質層和髓質層， 造成自然捲最大的主要原因是因為皮質層中硬毛質與軟毛質分佈有關，一般正常的毛囊形狀呈現水滴狀，但是自然鬈的毛囊形狀通常是扭曲狀 ，頭髮從扭曲的毛囊中生長，過程中必須繞過重重阻礙，這種曲折的毛囊環境下生長出來的頭髮，自然就會造成了硬毛質和軟毛質二種物質分佈不均，長出來的頭髮會彎曲有捲度，成為我們所稱的自然捲。

「毛躁」才是自捲髮大剋星

除了毛囊形狀扭曲外，自然捲還有一個最大的通性，就是髮幹內部缺水，因此不管看起來捲度如何，「毛躁」幾乎是自然捲髮者最困擾的問題 。對此kai說明，自然捲髮可以和一般髮質一樣使用相同的方式清潔、養護及吹整，但必需比平常更注意許多細節，洗護的選擇上可以挑選像直順、抗毛躁訴求的洗髮精及護髮產品，利用其保濕功效讓頭髮更聽話好整理。

利用正確洗、吹、整，駕馭毛躁髮

另外，在吹乾前可以先抹些免沖水的護髮產品及髮油，同時 記得吹整時一定要順著髮流生長的方向順吹，邊吹邊用豬鬃毛圓梳架在髮片的外側稍稍用點力道拉直後，吹風機由上往下吹整， 最後在將圓梳架在髮片內側吹個彎，或者也可以使用熱工具，例如離子夾或電捲棒，這樣就可以利用吹整的方式駕馭自然捲。

「內保濕，外抗濕」才不會一下雨就變爆炸頭

以自然捲髮的髮性來說，雖然選擇的產品要具有保濕性，但若是 遇水或濕氣重的環境下，頭髮捲曲、毛躁的情況卻會更嚴重，因此形成了「髮幹內要保濕，外部要抗濕氣」的有趣對策 ，不妨選擇一些富含水解小麥蛋白等高度滋養成份的抗濕氣產品使用，還有在剛洗完頭髮後，不妨選擇寬大的齒梳稍微分開即可，還有木製或動物毛梳，不會引起頭髮靜電，也是比較好的選擇。

適切髮色、長度，降低毛躁捲度

雖然顏色愈淺，髮量看起來會更輕薄，但Kai卻不建議自然捲髮者選擇過淺的髮色，一來東方人的髮色底色較重，染太淺新長出來的髮根反而形成顏色斷層，質感馬上被破壞；二來 當你頭髮色越淺，你的自然捲就會越明顯而且感覺更毛躁，所以髮色上的選擇會建議染7度或以下的髮色為佳。

至於怎樣的長度對自然捲髮來說，最適切、好整理呢？Kai建議 可以將頭髮留長到過肩，利用頭髮重量可以改善捲度，就算要吹整、盤髮也比較好造型 （甚至是直接綁起）。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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