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超酷三零科技！SYM FNX世界最高標試乘會　挑戰關卡拿好康

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▲超酷三零科技！SYM FNX世界最高標試乘活動，挑戰關卡拿好康。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲FNX試乘會▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲SYM FNX世界最高標試乘活動，不少民眾排隊搶體驗，連網紅I'M CHAMPION、陳彥婷、超強系列也到場挑戰。（圖／記者楊詩益攝，以下同）

記者吳思瑤／台中報導

好天氣出外走走，頂著大太陽就是要排隊體驗「SYM FNX世界最高標試乘活動」，已於6/15、16為期兩天在台中草悟道舉辦，讓對FNX 125 ABS有興趣的朋友體驗到創新的三零科技，包括「零後仰、零噪音、零延遲」以及ABS的威力，讓機車具備穩定度，騎乘時也更安心。

▲FNX試乘會▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼6/15、16為期兩天在台中草悟道舉辦「SYM FNX世界最高標試乘活動」，頂著太陽還是吸引滿滿人潮。

▲FNX試乘會▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

身高嬌小的網紅「陳彥婷」和「巨人」男友站在一起形成最萌身高差，就連坐在機車上也很明顯，這回挑戰SYM FNX 試乘活動，第一關來到「直線7秒區」，能不能成功騎過這段路，除了騎乘者的技術外，車子的穩定也很重要，FNX配備「零後仰懸吊系統」，從起步、補油門都能減緩反作用力，讓騎乘者和被載者有穩定的騎乘體驗。平常都是給巨人載的彥婷也說，「之前只要是巨人騎車的時候，起步我都會往後仰，但這台車坐起來不會，反而讓後座的人有安心的感覺。」

▲FNX試乘會▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼FNX配備「零噪音零汙染怠速系統」，機車停下3秒鐘，車子就會自動熄火，甚至高達10%的省油效果，省錢又環保。

▲FNX試乘會▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

常騎車的人都知道，有時候路況不是自己可以掌握的，尤其是在上下班時間，又會塞車，不然就是遇到一些車子突然的出現或剎車，如果是雨天會打滑又更危險，而活動第二關卡，設置了「路口停車區」體驗，展現「零延遲啟動系統」的停起瞬間，這時候FNX配備的ABS防鎖死剎車系統相對重要，透過ABS的智慧配置剎車途徑，防止輪胎鎖死、打滑，用最安全的方式將整台車穩定下來。最後來到讓三位網紅都稱讚厲害的一關，往紅超強系列驚呼「它有一個新的零汙染怠速系統，只要一停下來，大約三秒就會自己熄火，非常環保。」

▲FNX試乘會▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲ABS系統可智慧配置剎車途徑，防止輪胎鎖死、打滑，用最安全的方式將車子穩定下來。

近年環保意識逐漸抬頭，搭載環保省油為導向的機車也備受矚目，當遇到紅綠燈倒數三秒鐘，FNX就會馬上熄火，主要就是配備了「零噪音零汙染怠速系統」，想啟動只需輕催油門，馬上讓車子回復啟動狀態，在騎乘時環保又安靜，甚至高達10%的省油效果，省錢同時也替地球盡一份心力。

▲FNX試乘會▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼有別於其他車款的日系風格設計，SYM FNX走歐風設計，外型亮眼又大器。

▲FNX試乘會▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

不管「三零科技體驗」，還有車款外型也是一大亮點，網紅I'M CHAMPION就提到，比起日系風格的機車都比較走尖銳感，但是FNX這台是走歐風設計，很大器、而且顏色非常鮮艷，讓人一看就想馬上帶回家。安排周末假期在台中草悟廣場舉辦試乘關卡，透過活動更了解FNX的高科技配備，民眾頂著烈日也要目睹陳彥婷、I’m champion、超強系列三位身影，體驗過關、拍照打卡還有小禮物可以拿，最後就要期待三位網紅的影片出爐，只要點閱數破百萬，點閱最高的人即可獲得一台FNX ABS。

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關鍵字：SYM,FNX,網紅,陳彥婷,巨人,超強系列,機車

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