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員工抗議遭扣績效獎金達4千元　聯醫：盈餘成長將補發

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▲▼ 。（圖／記者楊亞璇攝）

▲聯醫員工抗議遭扣績效獎金達4千元 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市立聯合醫院企業工會及聯醫員工27日召開記者會，抗議全院約3、4千位非醫師員工，本月月初績效獎金卻遭到醫院無預警調降，實質扣薪高達每月1千至4千元不等。對此，聯合醫院副總院長黃遵誠表示，因預估108年盈餘縮減，為了避免獎勵金溢發，才將點值從120元調整至70元，若盈餘較預估成長，將按比例補發給員工。

工會控訴，本月月初領取績效獎金時，許多員工刷簿子才發現每月固定發給的獎金金額比起以往少很多，北市聯醫以「健保點值下降、人事成本上升」為由，進行無預警扣薪，將全院非醫師人員的績效獎金每天「點值」由120元調降為70元，有員工說：「績效獎金打六折、我們的工作量能否也打折？」

▲▼ 。（圖／記者楊亞璇攝）

工會指出，2017年全國150間醫院純醫務收支排名，北市聯醫高居第四名6.27億元，醫院賺這麼多，卻扣員工薪資，是否合理？到底賺的錢去哪了？聯醫工會譴責院方將經營成本轉嫁基層勞工，嚴正要求北市聯醫返還全院扣薪、恢復原獎金制度、並重新檢討成本及獎金結構。

工會表示，本次扣薪完全沒有先與員工溝通、也未與聯醫工會協商，簡直「暴力扣薪」，因此向院方提出「儘速與工會協商」、「恢復點值並返還獎金」、「拒絕院方將營運成本轉嫁基層勞工」、「廢除『小金庫』制度」等四項訴求。並向台北市政府提出「正視公立醫院『做越多、錢越少』的反績效狀況並修改相關規範」、「請柯市長全力避免聯醫離職潮導致之醫療人員過勞及市民健康權益之損害」等兩項訴求。

聯合醫院副總院長黃遵誠強調，在公家醫院裡面，薪資跟獎勵金是兩件事，薪資就是本薪加上加給，這幾年來是沒有動過，另外一部分，獎勵金是屬於盈餘的分配。

他表示，這幾年來薪資都沒減過，而且一直在成長，市長指示要改善員工待遇，因此104年到107年提撥4億多元調薪，都沒有降過，護理師平均薪資從103年到108年成長8000多元，成長22％。

黃遵誠說，健保在107年整個大環境並不理想，所以108年現在發現健保盈餘點值下降，所以做緊急的應變，既然是盈餘，那預發超發是要回收的，暫發70元點值，獎勵金一直在浮動，102年到106年都是120預支，之後再補給同仁，如果到時候108年決算比這個好，一定會核實補給員工，就像原來這些年也是先暫發120元，可是變成127或者136，都再補給同仁。

針對工會質疑沒有事先告知調整獎金，黃遵誠表示，五月下旬才公布健保點值，6月10日有緊急召開說明會，對於盈餘沒有更早透明讓大家清楚，很抱歉。

聯醫表示，四年多來共增加4億餘元經費，分別於104年6月、105年1月、105年7月、106年1月、107年1月及107年6月，分6次調升契約僱用人員薪資，以108年5月相較於103年12月未調薪前每位契約僱用人員薪資平均成長12～14％，北市聯醫強調從未減少基層員工薪資。」

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