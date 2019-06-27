東京直擊／LINE外送服務再升級　日本推出「LINE Pockeo」外帶取餐

▲「LINE Delima」外送服務再升級。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／東京報導

餐點外送服務風靡全球，LINE日本在2年前就推出「LINE Delima」服務，今（27）日在「LINE CONFERENCE 2019」宣布，推出更全面的外帶服務系統「LINE Pockeo」，主要就是做到搜尋、訂餐、付款、取餐的一站式外帶服務。

LINE CONFERENCE 2019的主題為「Life on LINE」，強調LINE所有服務逐步朝向O2O的目標邁進，緊密串連線上與線下場景，並期望透過OMO（Online-Merge-Offline,虛實融合），將線上與線下互通融合，使用戶的日常生活更為便利與舒適。

▲LINE在日本推出「LINE Pockeo」外帶取餐服務。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE資深執行董事暨O2O事業負責人藤井英雄表示，「LINE Delima」在日本上線2年以來，已經擁有超過16,500家合作店家，今年第一季對比前一季度營業額增長179％，但是為了加速虛實整合發展，正式宣布將推出更全面的外帶服務系統「LINE Pockeo」。

過去大排長龍的點餐場景，總是耗費時間在等待，但是「LINE Pockeo」透過LINE完成搜尋、訂餐、付款、取餐的一站式外帶服務，只要約定時間取餐即可，就可以大幅減少等待的時間，同時，針對非連鎖及中小型商家推出的外帶系統「LINE Pockeo for biz」也同步開放商家申請，增加餐點豐富度。