精障女迷路體力透支到地睡　細心暖警助返家

▲精障女迷路倒地，警方協助返家。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局竹崎分局竹崎派出所所長黃俊達、警員劉于愷於日前接獲民眾指稱，竹崎鄉坑頭村檳榔宅往大北勢方向有一名女子臥倒在路邊，警方獲報立即前往協助並護送回家。

警方指出，該女子姓林年約40多歲，家住竹崎鄉和平村，患有重度精神障礙。拒林女表示，自己前晚由一名友人載往坑頭村家中並在該名友人家過夜，早上起來想要自行返家，卻因對該處地理環境不熟且位處山郊地區才迷路，一個人走了許久一直無法走出該村莊返家，最終因為體力不支躺在路邊休息、睡著了。警方到場後不斷呼喊後女子才有反應，警方確認該女子身體狀況無礙後，由巡邏車載回竹崎鄉和平村住處。

警方協助林姓女子帶往住處之後，女子弟弟立即衝上前擁抱，且不斷向警方致謝。據家屬指稱林姓女子於昨晚即不見蹤影，到附近可能停留場所尋找皆無所獲，心急如焚，幸好有警方熱心協助，讓其姊平安順利回家，家屬對於警方積極熱心，充滿感激之意。

嘉義縣警察局竹崎分局表示，為民服務是警察職責之所在，面對民眾保有同理心，關心民眾需求，適時伸出援手，讓民眾感受警方的溫暖，但也不忘提醒家屬多注意、關心其生活狀況及行蹤，才能避免家屬走失